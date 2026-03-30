Société

Météo. Grand froid sur l’Atlas, chutes de neige et fortes rafales de vent attendues ce lundi 30 mars

Flamants roses dans la lagune de Naïla, parc national de Khenifiss, entre Tarfaya et Tan-Tan. La baie de Khenifiss est reconnue site Ramsar depuis 1980. Ce lieu naturel se caractérise par sa biodiversité et ses vestiges archéologiques, préhistoriques et historiques. 

Flamants roses dans la lagune de Naïla, parc national de Khenifiss, entre Tarfaya et Tan-Tan. La baie de Khenifiss est reconnue site Ramsar depuis 1980. Ce lieu naturel se caractérise par sa biodiversité et ses vestiges archéologiques, préhistoriques et historiques.  . ElWaliElAlaoui

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 30 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/03/2026 à 06h00

- Temps assez froid sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux durant la matinée et la nuit.

- Formations brumeuses sur le Souss et le Nord-Ouest des provinces sud, le matin.

- Ondées avec risque d’orage sur l’extrême sud du pays.

- Faibles pluies éparses sur l’Oriental et l’Est de la Méditerranée.

- Ciel passagèrement nuageux avec faibles gouttes éparses sur l’Atlas et le Sud-est.

- Chute de neige locale sur le Moyen Atlas et l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Saiss, les côtes nord et centres, l’Oriental, le Sud-est et le nord des provinces sahariennes.

- Chasse-sables locales sur les provinces sud et le Sud-est.

- Température minimale de l’ordre de -07/00°C sur le Haut et le Moyen Atlas, de -03/05°C sur le Rif, les Hauts plateaux et les versants est de l’Atlas, de 14/20°C sur les provinces sud, l’extrême Sud-est et l’intérieur du Souss, de 09/14°C près des côtes atlantiques nord et centres et méditerranéennes, et de 05/09°C ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les provinces sud, le Souss et près des côtes centre, et en baisse ailleurs.

- Mer agitée à forte sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Mehdia, entre Mehdia et Tarfaya et agitée ailleurs.

Lire aussi : Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 30 mars 2026 :

Oujda min 3 max 13

Bouarfa min 0 max 10

Al Hoceima min 5 max 17

Tétouan min 6 max 16

Sebta min 13 max 16

Mellilia min 9 max 15

Tanger min 10 max 18

Kénitra min 7 max 20

Rabat min 11 max 18

Casablanca min 12 max 17

El Jadida min 11 max 18

Settat min 5 max 19

Safi min 7 max 21

Khouribga min 5 max 18

Béni Mellal min 6 max 20

Marrakech min 8 max 22

Meknès min 4 max 15

Fès min 4 max 14

Ifrane min -1 max 10

Taounate min 7 max 18

Errachidia min 3 max 15

Ouarzazate min 5 max 20

Agadir min 11 max 23

Essaouira min 12 max 24

Laâyoune min 11 max 26

Es-Semara min 15 max 29

Dakhla min 13 max 27

Aousserd min 18 max 35

Lagouira min 17 max 25

Midelt min -1 max 9

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/03/2026 à 06h00
#Climat#Météo#Météorologie#températures#neige#pluies#DGM

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