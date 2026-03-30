Météo. Grand froid sur l’Atlas, chutes de neige et fortes rafales de vent attendues ce lundi 30 mars

Flamants roses dans la lagune de Naïla, parc national de Khenifiss, entre Tarfaya et Tan-Tan. La baie de Khenifiss est reconnue site Ramsar depuis 1980. Ce lieu naturel se caractérise par sa biodiversité et ses vestiges archéologiques, préhistoriques et historiques. . ElWaliElAlaoui

- Temps assez froid sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux durant la matinée et la nuit.

- Formations brumeuses sur le Souss et le Nord-Ouest des provinces sud, le matin.

- Ondées avec risque d’orage sur l’extrême sud du pays.

- Faibles pluies éparses sur l’Oriental et l’Est de la Méditerranée.

- Ciel passagèrement nuageux avec faibles gouttes éparses sur l’Atlas et le Sud-est.

- Chute de neige locale sur le Moyen Atlas et l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Saiss, les côtes nord et centres, l’Oriental, le Sud-est et le nord des provinces sahariennes.

- Chasse-sables locales sur les provinces sud et le Sud-est.

- Température minimale de l’ordre de -07/00°C sur le Haut et le Moyen Atlas, de -03/05°C sur le Rif, les Hauts plateaux et les versants est de l’Atlas, de 14/20°C sur les provinces sud, l’extrême Sud-est et l’intérieur du Souss, de 09/14°C près des côtes atlantiques nord et centres et méditerranéennes, et de 05/09°C ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les provinces sud, le Souss et près des côtes centre, et en baisse ailleurs.

- Mer agitée à forte sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Mehdia, entre Mehdia et Tarfaya et agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 30 mars 2026 :

– Oujda min 3 max 13

– Bouarfa min 0 max 10

– Al Hoceima min 5 max 17

– Tétouan min 6 max 16

– Sebta min 13 max 16

– Mellilia min 9 max 15

– Tanger min 10 max 18

– Kénitra min 7 max 20

– Rabat min 11 max 18

– Casablanca min 12 max 17

– El Jadida min 11 max 18

– Settat min 5 max 19

– Safi min 7 max 21

– Khouribga min 5 max 18

– Béni Mellal min 6 max 20

– Marrakech min 8 max 22

– Meknès min 4 max 15

– Fès min 4 max 14

– Ifrane min -1 max 10

– Taounate min 7 max 18

– Errachidia min 3 max 15

– Ouarzazate min 5 max 20

– Agadir min 11 max 23

– Essaouira min 12 max 24

– Laâyoune min 11 max 26

– Es-Semara min 15 max 29

– Dakhla min 13 max 27

– Aousserd min 18 max 35

– Lagouira min 17 max 25

– Midelt min -1 max 9