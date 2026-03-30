Météo. Grand froid sur l’Atlas, chutes de neige et fortes rafales de vent attendues ce lundi 30 mars

- Temps assez froid sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux durant la matinée et la nuit.
- Formations brumeuses sur le Souss et le Nord-Ouest des provinces sud, le matin.
- Ondées avec risque d’orage sur l’extrême sud du pays.
- Faibles pluies éparses sur l’Oriental et l’Est de la Méditerranée.
- Ciel passagèrement nuageux avec faibles gouttes éparses sur l’Atlas et le Sud-est.
- Chute de neige locale sur le Moyen Atlas et l’Oriental.
- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Saiss, les côtes nord et centres, l’Oriental, le Sud-est et le nord des provinces sahariennes.
- Chasse-sables locales sur les provinces sud et le Sud-est.
- Température minimale de l’ordre de -07/00°C sur le Haut et le Moyen Atlas, de -03/05°C sur le Rif, les Hauts plateaux et les versants est de l’Atlas, de 14/20°C sur les provinces sud, l’extrême Sud-est et l’intérieur du Souss, de 09/14°C près des côtes atlantiques nord et centres et méditerranéennes, et de 05/09°C ailleurs.
- Température diurne en hausse sur les provinces sud, le Souss et près des côtes centre, et en baisse ailleurs.
- Mer agitée à forte sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Mehdia, entre Mehdia et Tarfaya et agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 30 mars 2026 :
– Oujda min 3 max 13
– Bouarfa min 0 max 10
– Al Hoceima min 5 max 17
– Tétouan min 6 max 16
– Sebta min 13 max 16
– Mellilia min 9 max 15
– Tanger min 10 max 18
– Kénitra min 7 max 20
– Rabat min 11 max 18
– Casablanca min 12 max 17
– El Jadida min 11 max 18
– Settat min 5 max 19
– Safi min 7 max 21
– Khouribga min 5 max 18
– Béni Mellal min 6 max 20
– Marrakech min 8 max 22
– Meknès min 4 max 15
– Fès min 4 max 14
– Ifrane min -1 max 10
– Taounate min 7 max 18
– Errachidia min 3 max 15
– Ouarzazate min 5 max 20
– Agadir min 11 max 23
– Essaouira min 12 max 24
– Laâyoune min 11 max 26
– Es-Semara min 15 max 29
– Dakhla min 13 max 27
– Aousserd min 18 max 35
– Lagouira min 17 max 25
– Midelt min -1 max 9