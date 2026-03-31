Société

Météo. Froid persistant sur les sommets et ciel dégagé sur le reste du Royaume ce mardi 31 mars

La vallée Aït Bouguemez, dans le Haut Atlas Central.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 31 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/03/2026 à 05h48

- Temps assez froid à froid sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux durant la matinée et la nuit.

- Ciel passagèrement nuageux sur l’extrême sud du pays, et temps stable ailleurs.

- Rafales de vent modérées sur les côtes nord et assez fortes sur les provinces du Sud et le sud de l’Oriental.

- Chasse-sables sur les provinces sahariennes et par endroits sur le sud de l’Oriental.

- Températures minimales de l’ordre de -06/04°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 14/20°C sur les provinces du Sud et le Souss, de 09/14°C près des côtes atlantiques nord et centre et la Méditerranée, et de 05/09°C ailleurs.

- Température maximale en hausse sur l’ensemble du pays.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au nord de Larache, peu agitée à agitée ailleurs, localement agitée à forte, la nuit et tôt le matin, entre Casablanca et Tarfaya.

Lire aussi : Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 31 mars 2026 :

Oujda min 3 max 19

Bouarfa min 1 max 16

Al Hoceima min 10 max 18

Tétouan min 10 max 20

Sebta min 11 max 19

Mellilia min 9 max 18

Tanger min 7 max 21

Kénitra min 5 max 21

Rabat min 8 max 20

Casablanca min 11 max 19

El Jadida min 12 max 20

Settat min 7 max 21

Safi min 6 max 24

Khouribga min 5 max 20

Béni Mellal min 6 max 21

Marrakech min 6 max 25

Meknès min 4 max 21

Fès min 1 max 21

Ifrane min 0 max 14

Taounate min 5 max 21

Errachidia min 6 max 23

Ouarzazate min 6 max 24

Agadir min 15 max 25

Essaouira min 13 max 24

Laâyoune min 16 max 33

Es-Semara min 16 max 31

Dakhla min 17 max 33

Aousserd min 20 max 35

Lagouira min 17 max 27

Midelt min 0 max 17

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/03/2026 à 05h48
#Climat#Météo#Météorologie#températures#neige#pluies#DGM

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