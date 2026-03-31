Météo. Froid persistant sur les sommets et ciel dégagé sur le reste du Royaume ce mardi 31 mars

- Temps assez froid à froid sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux durant la matinée et la nuit.
- Ciel passagèrement nuageux sur l’extrême sud du pays, et temps stable ailleurs.
- Rafales de vent modérées sur les côtes nord et assez fortes sur les provinces du Sud et le sud de l’Oriental.
- Chasse-sables sur les provinces sahariennes et par endroits sur le sud de l’Oriental.
- Températures minimales de l’ordre de -06/04°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 14/20°C sur les provinces du Sud et le Souss, de 09/14°C près des côtes atlantiques nord et centre et la Méditerranée, et de 05/09°C ailleurs.
- Température maximale en hausse sur l’ensemble du pays.
- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au nord de Larache, peu agitée à agitée ailleurs, localement agitée à forte, la nuit et tôt le matin, entre Casablanca et Tarfaya.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 31 mars 2026 :
– Oujda min 3 max 19
– Bouarfa min 1 max 16
– Al Hoceima min 10 max 18
– Tétouan min 10 max 20
– Sebta min 11 max 19
– Mellilia min 9 max 18
– Tanger min 7 max 21
– Kénitra min 5 max 21
– Rabat min 8 max 20
– Casablanca min 11 max 19
– El Jadida min 12 max 20
– Settat min 7 max 21
– Safi min 6 max 24
– Khouribga min 5 max 20
– Béni Mellal min 6 max 21
– Marrakech min 6 max 25
– Meknès min 4 max 21
– Fès min 1 max 21
– Ifrane min 0 max 14
– Taounate min 5 max 21
– Errachidia min 6 max 23
– Ouarzazate min 6 max 24
– Agadir min 15 max 25
– Essaouira min 13 max 24
– Laâyoune min 16 max 33
– Es-Semara min 16 max 31
– Dakhla min 17 max 33
– Aousserd min 20 max 35
– Lagouira min 17 max 27
– Midelt min 0 max 17