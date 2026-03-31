Météo. Froid persistant sur les sommets et ciel dégagé sur le reste du Royaume ce mardi 31 mars

- Temps assez froid à froid sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux durant la matinée et la nuit.

- Ciel passagèrement nuageux sur l’extrême sud du pays, et temps stable ailleurs.

- Rafales de vent modérées sur les côtes nord et assez fortes sur les provinces du Sud et le sud de l’Oriental.

- Chasse-sables sur les provinces sahariennes et par endroits sur le sud de l’Oriental.

- Températures minimales de l’ordre de -06/04°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 14/20°C sur les provinces du Sud et le Souss, de 09/14°C près des côtes atlantiques nord et centre et la Méditerranée, et de 05/09°C ailleurs.

- Température maximale en hausse sur l’ensemble du pays.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au nord de Larache, peu agitée à agitée ailleurs, localement agitée à forte, la nuit et tôt le matin, entre Casablanca et Tarfaya.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 31 mars 2026 :

– Oujda min 3 max 19

– Bouarfa min 1 max 16

– Al Hoceima min 10 max 18

– Tétouan min 10 max 20

– Sebta min 11 max 19

– Mellilia min 9 max 18

– Tanger min 7 max 21

– Kénitra min 5 max 21

– Rabat min 8 max 20

– Casablanca min 11 max 19

– El Jadida min 12 max 20

– Settat min 7 max 21

– Safi min 6 max 24

– Khouribga min 5 max 20

– Béni Mellal min 6 max 21

– Marrakech min 6 max 25

– Meknès min 4 max 21

– Fès min 1 max 21

– Ifrane min 0 max 14

– Taounate min 5 max 21

– Errachidia min 6 max 23

– Ouarzazate min 6 max 24

– Agadir min 15 max 25

– Essaouira min 13 max 24

– Laâyoune min 16 max 33

– Es-Semara min 16 max 31

– Dakhla min 17 max 33

– Aousserd min 20 max 35

– Lagouira min 17 max 27

– Midelt min 0 max 17