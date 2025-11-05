Météo. Faibles pluies sur le nord-ouest ce mercredi 5 novembre, avec des températures globalement en baisse

- Nuages bas et formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques centre et sud, la matinée et la nuit.
- Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies sur la région du Tanger et Loukkos.
- Temps passagèrement nuageux sur le Nord de Gharb.
- Rafales de vent assez fortes sur le Rif, le Moyen Atlas et les plaines à l’Ouest de l’Atlas avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 4/11 °C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 20/24 °C sur le Sud des provinces sahariennes et l’intérieur du Souss et de 14/20 °C partout ailleurs.
- Température du jour en hausse sur le Saïss, les Hauts plateaux orientaux et les côtes méditerranéennes, et en baisse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Detroit et le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Résidus de pesticides dans les tomates marocaines: l’UFC-Que choisir alerte, l’ONSSA rassure
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 5 novembre 2025:
– Oujda min 8 max 30
– Bouarfa min 12 max 23
– Al Hoceima min 13 max 24
– Tétouan min 16 max 25
– Sebta min 19 max 22
– Mellilia min 17 max 22
– Tanger min 18 max 27
– Kénitra min 16 max 26
– Rabat min 15 max 26
– Casablanca min 17 max 23
– El Jadida min 17 max 23
– Settat min 18 max 28
– Safi min 16 max 21
– Khouribga min 17 max 28
– Béni Mellal min 14 max 31
– Marrakech min 18 max 29
– Meknès min 16 max 29
– Fès min 13 max 29
– Ifrane min 8 max 21
– Taounate min 16 max 29
– Errachidia min 12 max 26
– Ouarzazate min 10 max 28
– Agadir min 17 max 28
– Essaouira min 17 max 23
– Laâyoune min 14 max 28
– Es-Semara min 19 max 35
– Dakhla min 16 max 25
– Aousserd min 21 max 38
– Lagouira min 20 max 30
– Midelt min 12 max 25