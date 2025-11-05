Société

Météo. Faibles pluies sur le nord-ouest ce mercredi 5 novembre, avec des températures globalement en baisse

Tafraout, à 107 km de Tiznit. Perché à 1.200 mètres d'altitude dans l'Anti-Atlas, ce village de 6.500 habitants est la capitale de la célèbre tribu des Ammeln, dont les membres sont très connus pour leur sens des affaires et leur dynamisme commercial.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 5 novembre 2025:

Le 05/11/2025 à 05h55

- Nuages bas et formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques centre et sud, la matinée et la nuit.

- Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies sur la région du Tanger et Loukkos.

- Temps passagèrement nuageux sur le Nord de Gharb.

- Rafales de vent assez fortes sur le Rif, le Moyen Atlas et les plaines à l’Ouest de l’Atlas avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 4/11 °C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 20/24 °C sur le Sud des provinces sahariennes et l’intérieur du Souss et de 14/20 °C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le Saïss, les Hauts plateaux orientaux et les côtes méditerranéennes, et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Detroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 5 novembre 2025:

Oujda min 8 max 30

Bouarfa min 12 max 23

Al Hoceima min 13 max 24

Tétouan min 16 max 25

Sebta min 19 max 22

Mellilia min 17 max 22

Tanger min 18 max 27

Kénitra min 16 max 26

Rabat min 15 max 26

Casablanca min 17 max 23

El Jadida min 17 max 23

Settat min 18 max 28

Safi min 16 max 21

Khouribga min 17 max 28

Béni Mellal min 14 max 31

Marrakech min 18 max 29

Meknès min 16 max 29

Fès min 13 max 29

Ifrane min 8 max 21

Taounate min 16 max 29

Errachidia min 12 max 26

Ouarzazate min 10 max 28

Agadir min 17 max 28

Essaouira min 17 max 23

Laâyoune min 14 max 28

Es-Semara min 19 max 35

Dakhla min 16 max 25

Aousserd min 21 max 38

Lagouira min 20 max 30

Midelt min 12 max 25

#DGM#températures#Météo#Météorologie#Climat

