Météo. Faibles pluies sur le nord-ouest ce mercredi 5 novembre, avec des températures globalement en baisse

- Nuages bas et formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques centre et sud, la matinée et la nuit.

- Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies sur la région du Tanger et Loukkos.

- Temps passagèrement nuageux sur le Nord de Gharb.

- Rafales de vent assez fortes sur le Rif, le Moyen Atlas et les plaines à l’Ouest de l’Atlas avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 4/11 °C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 20/24 °C sur le Sud des provinces sahariennes et l’intérieur du Souss et de 14/20 °C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le Saïss, les Hauts plateaux orientaux et les côtes méditerranéennes, et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Detroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 5 novembre 2025:

– Oujda min 8 max 30

– Bouarfa min 12 max 23

– Al Hoceima min 13 max 24

– Tétouan min 16 max 25

– Sebta min 19 max 22

– Mellilia min 17 max 22

– Tanger min 18 max 27

– Kénitra min 16 max 26

– Rabat min 15 max 26

– Casablanca min 17 max 23

– El Jadida min 17 max 23

– Settat min 18 max 28

– Safi min 16 max 21

– Khouribga min 17 max 28

– Béni Mellal min 14 max 31

– Marrakech min 18 max 29

– Meknès min 16 max 29

– Fès min 13 max 29

– Ifrane min 8 max 21

– Taounate min 16 max 29

– Errachidia min 12 max 26

– Ouarzazate min 10 max 28

– Agadir min 17 max 28

– Essaouira min 17 max 23

– Laâyoune min 14 max 28

– Es-Semara min 19 max 35

– Dakhla min 16 max 25

– Aousserd min 21 max 38

– Lagouira min 20 max 30

– Midelt min 12 max 25