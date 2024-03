Météo. Des pluies et des températures du jour en baisse sur la majeure partie du pays, ce dimanche 24 mars

- Pluies avec orage sur l’Oriental, le Moyen Atlas, le Centre, les plaines Nord, la Méditerranée et le Rif occidental et probablement sur le Haut Atlas et l’Ouest des provinces du Sud.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur le reste du pays.

- Quelques flocons de neiges probables sur les sommets du Haut Atlas.

- Temps relativement chaud sur le Saiss et le Nord de l’Oriental.

- Formations brumeuses locales sur les plaines Nord, le Nord de l’Oriental et le Sud.

- Rafales de vent assez fortes à fortes et pouvant soulever de la poussière par endroits sur l’Atlas, le Centre, le Saiss, le Sud, le Sud-Est, l’Oriental, la région de Tanger et la Méditerranée.

- Températures du jour en baisse sur la majeure partie du pays.

- Mer agitée à forte sur la méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte entre Tanger et Assilah, devenant peu agitée à agitée l’après-midi et peu agitée le soir, agitée entre Mehdia et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 24 mars 2024:

- Oujda min 23 max 31

- Bouarfa min 17 max 24

- Al Hoceima min 15 max 27

- Tétouan min 14 max 16

- Sebta min 15 max 17

- Mellilia min 15 max 17

- Tanger min 16 max 22

- Kénitra min 14 max 22

- Rabat min 13 max 22

- Casablanca min 15 max 24

- El Jadida min 15 max 20

- Settat min 13 max 23

- Safi min 14 max 18

- Khouribga min 12 max 23

- Béni Mellal min 10 max 21

- Marrakech min 14 max 22

- Meknès min 14 max 27

- Fès min 14 max 30

- Ifrane min 06 max 18

- Taounate min 15 max 29

- Errachidia min 12 max 21

- Ouarzazate min 13 max 23

- Agadir min 13 max 18

- Essaouira min 13 max 17

- Laâyoune min 13 max 23

- Es-Semara min 15 max 24

- Dakhla min 17 max 22

- Aousserd min 16 max 27

- Lagouira min 16 max 23

- Midelt min 10 max 20.