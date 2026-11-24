La forteresse de Safi, ville sous domination portugaise de 1488 à 1541, fut contruite par le grand navigateur portugais Vasco de Gama, découvreur des Indes. L'occupation dura 53 ans, puis les Portugais, qui venaient de perdre Agadir, décidèrent d'évacuer Safi. . DR

Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes nord-ouest et le Nord des provinces sahariennes.

- Ciel clair à peu nuageux le jour, devenant peu à passagèrement nuageux la nuit sur les plaines nord et centre, le Saiss, la Méditerranée et le Moyen Atlas avec ondées éparses.

- Rafales de vent modérées sur la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques centre et sud.

- Température minimale de l’ordre de 04/11°C sur l’Atlas, le Rif, les versants est de l’Atlas et les Hauts plateaux, de 16/21°C sur les provinces sud, le Souss, Chiadma et le Sud-est, et de 12/18°C ailleurs.

- Température en hausse sur le Nord de l’Oriental et la Méditerranée et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée dans le Détroit et peu agitée à agitée entre Mehdia et Tan-Tan ainsi que sur le reste du littoral.

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 24 novembre 2026:

- Oujda min 12 max 26

- Bouarfa min 12 max 22

- Al Hoceima min 14 max 21

- Tétouan min 15 max 21

- Sebta min 15 max 20

- Mellilia min 15 max 20

- Tanger min 15 max 21

- Kénitra min 13 max 21

- Rabat min 14 max 21

- Casablanca min 15 max 21

- El Jadida min 14 max 22

- Settat min 14 max 26

- Safi min 16 max 23

- Khouribga min 14 max 25

- Béni Mellal min 14 max 26

- Marrakech min 16 max 26

- Meknès min 13 max 25

- Fès min 14 max 25

- Ifrane min 09 max 19

- Taounate min 14 max 24

- Errachidia min 12 max 24

- Ouarzazate min 12 max 24

- Agadir min 15 max 27

- Essaouira min 18 max 20

- Laâyoune min 18 max 28

- Es-Semara min 16 max 30

- Dakhla min 18 max 24

- Aousserd min 21 max 34

- Lagouira min 20 max 31

- Midelt min 10 max 20.