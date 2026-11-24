Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes nord-ouest et le Nord des provinces sahariennes.
- Ciel clair à peu nuageux le jour, devenant peu à passagèrement nuageux la nuit sur les plaines nord et centre, le Saiss, la Méditerranée et le Moyen Atlas avec ondées éparses.
- Rafales de vent modérées sur la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques centre et sud.
- Température minimale de l’ordre de 04/11°C sur l’Atlas, le Rif, les versants est de l’Atlas et les Hauts plateaux, de 16/21°C sur les provinces sud, le Souss, Chiadma et le Sud-est, et de 12/18°C ailleurs.
- Température en hausse sur le Nord de l’Oriental et la Méditerranée et en baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée dans le Détroit et peu agitée à agitée entre Mehdia et Tan-Tan ainsi que sur le reste du littoral.
Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 24 novembre 2026:
- Oujda min 12 max 26
- Bouarfa min 12 max 22
- Al Hoceima min 14 max 21
- Tétouan min 15 max 21
- Sebta min 15 max 20
- Mellilia min 15 max 20
- Tanger min 15 max 21
- Kénitra min 13 max 21
- Rabat min 14 max 21
- Casablanca min 15 max 21
- El Jadida min 14 max 22
- Settat min 14 max 26
- Safi min 16 max 23
- Khouribga min 14 max 25
- Béni Mellal min 14 max 26
- Marrakech min 16 max 26
- Meknès min 13 max 25
- Fès min 14 max 25
- Ifrane min 09 max 19
- Taounate min 14 max 24
- Errachidia min 12 max 24
- Ouarzazate min 12 max 24
- Agadir min 15 max 27
- Essaouira min 18 max 20
- Laâyoune min 18 max 28
- Es-Semara min 16 max 30
- Dakhla min 18 max 24
- Aousserd min 21 max 34
- Lagouira min 20 max 31
- Midelt min 10 max 20.