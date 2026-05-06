Météo. Chaleur au Sud, orages sur l’Atlas et perturbations éparses ce mercredi 6 mai

- Temps assez chaud sur le Sud-est et le Sud des provinces sahariennes.- Nuages instables avec averses orageuses par endroits sur l’Atlas et l’Oriental.
- Ciel passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Sud-est, le Sud des provinces sahariennes, la Méditerranée et par endroit sur les plaines atlantiques nord et centre.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-est, l’Atlas et le Sud avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 0/6°C sur l’Atlas et le Rif, de 18/26°C sur le Sud-est et l’extrême sud, et de 11/18°C partout ailleurs.
- Température diurne en légère hausse sur le Tangérois et le Nord de l’Oriental et en baisse partout ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au Nord de Mohammedia et peu agitée à agitée au Sud.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 6 mai 2026 :
– Oujda min 12 max 26
– Bouarfa min 12 max 26
– Al Hoceima min 13 max 23
– Tétouan min 14 max 24
– Sebta min 15 max 22
– Mellilia min 16 max 21
– Tanger min 13 max 21
– Kénitra min 10 max 21
– Rabat min 13 max 20
– Casablanca min 15 max 20
– El Jadida min 16 max 21
– Settat min 10 max 22
– Safi min 10 max 22
– Khouribga min 8 max 23
– Béni Mellal min 9 max 25
– Marrakech min 11 max 28
– Meknès min 10 max 21
– Fès min 11 max 22
– Ifrane min 7 max 17
– Taounate min 10 max 21
– Errachidia min 17 max 29
– Ouarzazate min 14 max 30
– Agadir min 15 max 24
– Essaouira min 13 max 20
– Laâyoune min 17 max 27
– Es-Semara min 18 max 32
– Dakhla min 18 max 23
– Aousserd min 21 max 32
– Lagouira min 18 max 23
– Midelt min 9 max 22