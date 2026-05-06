Société

Météo. Chaleur au Sud, orages sur l’Atlas et perturbations éparses ce mercredi 6 mai

Une vue de la kasbah des Oudayas à Rabat.

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 6 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/05/2026 à 05h59

- Temps assez chaud sur le Sud-est et le Sud des provinces sahariennes.- Nuages instables avec averses orageuses par endroits sur l’Atlas et l’Oriental.

- Ciel passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Sud-est, le Sud des provinces sahariennes, la Méditerranée et par endroit sur les plaines atlantiques nord et centre.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-est, l’Atlas et le Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 0/6°C sur l’Atlas et le Rif, de 18/26°C sur le Sud-est et l’extrême sud, et de 11/18°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur le Tangérois et le Nord de l’Oriental et en baisse partout ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au Nord de Mohammedia et peu agitée à agitée au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 6 mai 2026 :

Oujda min 12 max 26

Bouarfa min 12 max 26

Al Hoceima min 13 max 23

Tétouan min 14 max 24

Sebta min 15 max 22

Mellilia min 16 max 21

Tanger min 13 max 21

Kénitra min 10 max 21

Rabat min 13 max 20

Casablanca min 15 max 20

El Jadida min 16 max 21

Settat min 10 max 22

Safi min 10 max 22

Khouribga min 8 max 23

Béni Mellal min 9 max 25

Marrakech min 11 max 28

Meknès min 10 max 21

Fès min 11 max 22

Ifrane min 7 max 17

Taounate min 10 max 21

Errachidia min 17 max 29

Ouarzazate min 14 max 30

Agadir min 15 max 24

Essaouira min 13 max 20

Laâyoune min 17 max 27

Es-Semara min 18 max 32

Dakhla min 18 max 23

Aousserd min 21 max 32

Lagouira min 18 max 23

Midelt min 9 max 22

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/05/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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