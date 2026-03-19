Société

Météo. Averses sur de nombreuses régions ce jeudi 19 mars, avec des chutes de neige sur les sommets de l’Atlas

Tétouan, depuis le jbel Bouanan. Des vestiges carthaginois, maurétaniens et romains attestent de la création de la cité avant le IIIe siècle av. J.-C. Les Phéniciens y avaient déjà établi un comptoir, à l'embouchure de l'oued Martil, vers 600 av. J.-C.

Tétouan, depuis le jbel Bouanan. Des vestiges carthaginois, maurétaniens et romains attestent de la création de la cité avant le IIIe siècle av. J.-C. Les Phéniciens y avaient déjà établi un comptoir, à l'embouchure de l'oued Martil, vers 600 av. J.-C. . Adam Lahlimi

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 19 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/03/2026 à 07h01

- Temps assez froid sur l’Atlas et le Rif.

- Chute de neige sur les sommets du Haut Atlas.

- Pluies ou averses localement orageuses sur Chaouia, Doukkala, Abda, Chiadma, Rehamna, le Souss, le Haut Atlas et le Sud-est.

- Pluies éparses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif, le Gharb, le Moyen Atlas et l’Ouest des provinces sud.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Centre, les provinces sud, le Sud-est, le Sud de l’Oriental, le Tangérois et la Méditerranée, avec chasse poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de -2/6 °C sur l’Atlas, de 4/10 °C sur les Hauts plateaux, le Rif et les versants Est de l’Atlas, et de 10/16 °C partout ailleurs.

- Température maximale en baisse sur les côtes atlantiques, le Souss et la Méditerranée et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit et agitée à forte à localement forte à très forte entre Jorf et Tan Tan.

Lire aussi : Barrage Bouhouda: le cap des 106% franchi, un record pour la province de Taounate

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 19 mars 2026:

Oujda min 7 max 25

Bouarfa min 8 max 19

Al Hoceima min 9 max 17

Tétouan min 13 max 16

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 12 max 16

Tanger min 14 max 19

Kénitra min 13 max 18

Rabat min 13 max 18

Casablanca min 13 max 17

El Jadida min 13 max 16

Settat min 11 max 16

Safi min 12 max 16

Khouribga min 8 max 18

Béni Mellal min 11 max 21

Marrakech min 12 max 23

Meknès min 10 max 19

Fès min 12 max 21

Ifrane min 6 max 16

Taounate min 14 max 23

Errachidia min 11 max 19

Ouarzazate min 9 max 17

Agadir min 15 max 18

Essaouira min 14 max 17

Laâyoune min 15 max 20

Es-Semara min 15 max 25

Dakhla min 15 max 22

Aousserd min 14 max 25

Lagouira min 16 max 21

Midelt min 8 max 19

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/03/2026 à 07h01
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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