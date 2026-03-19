Météo. Averses sur de nombreuses régions ce jeudi 19 mars, avec des chutes de neige sur les sommets de l’Atlas

Tétouan, depuis le jbel Bouanan. Des vestiges carthaginois, maurétaniens et romains attestent de la création de la cité avant le IIIe siècle av. J.-C. Les Phéniciens y avaient déjà établi un comptoir, à l'embouchure de l'oued Martil, vers 600 av. J.-C. . Adam Lahlimi

- Temps assez froid sur l’Atlas et le Rif.

- Chute de neige sur les sommets du Haut Atlas.

- Pluies ou averses localement orageuses sur Chaouia, Doukkala, Abda, Chiadma, Rehamna, le Souss, le Haut Atlas et le Sud-est.

- Pluies éparses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif, le Gharb, le Moyen Atlas et l’Ouest des provinces sud.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Centre, les provinces sud, le Sud-est, le Sud de l’Oriental, le Tangérois et la Méditerranée, avec chasse poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de -2/6 °C sur l’Atlas, de 4/10 °C sur les Hauts plateaux, le Rif et les versants Est de l’Atlas, et de 10/16 °C partout ailleurs.

- Température maximale en baisse sur les côtes atlantiques, le Souss et la Méditerranée et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit et agitée à forte à localement forte à très forte entre Jorf et Tan Tan.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 19 mars 2026:

– Oujda min 7 max 25

– Bouarfa min 8 max 19

– Al Hoceima min 9 max 17

– Tétouan min 13 max 16

– Sebta min 14 max 16

– Mellilia min 12 max 16

– Tanger min 14 max 19

– Kénitra min 13 max 18

– Rabat min 13 max 18

– Casablanca min 13 max 17

– El Jadida min 13 max 16

– Settat min 11 max 16

– Safi min 12 max 16

– Khouribga min 8 max 18

– Béni Mellal min 11 max 21

– Marrakech min 12 max 23

– Meknès min 10 max 19

– Fès min 12 max 21

– Ifrane min 6 max 16

– Taounate min 14 max 23

– Errachidia min 11 max 19

– Ouarzazate min 9 max 17

– Agadir min 15 max 18

– Essaouira min 14 max 17

– Laâyoune min 15 max 20

– Es-Semara min 15 max 25

– Dakhla min 15 max 22

– Aousserd min 14 max 25

– Lagouira min 16 max 21

– Midelt min 8 max 19