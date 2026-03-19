Météo. Averses sur de nombreuses régions ce jeudi 19 mars, avec des chutes de neige sur les sommets de l’Atlas

- Temps assez froid sur l’Atlas et le Rif.
- Chute de neige sur les sommets du Haut Atlas.
- Pluies ou averses localement orageuses sur Chaouia, Doukkala, Abda, Chiadma, Rehamna, le Souss, le Haut Atlas et le Sud-est.
- Pluies éparses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif, le Gharb, le Moyen Atlas et l’Ouest des provinces sud.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Centre, les provinces sud, le Sud-est, le Sud de l’Oriental, le Tangérois et la Méditerranée, avec chasse poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de -2/6 °C sur l’Atlas, de 4/10 °C sur les Hauts plateaux, le Rif et les versants Est de l’Atlas, et de 10/16 °C partout ailleurs.
- Température maximale en baisse sur les côtes atlantiques, le Souss et la Méditerranée et en hausse ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit et agitée à forte à localement forte à très forte entre Jorf et Tan Tan.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 19 mars 2026:
– Oujda min 7 max 25
– Bouarfa min 8 max 19
– Al Hoceima min 9 max 17
– Tétouan min 13 max 16
– Sebta min 14 max 16
– Mellilia min 12 max 16
– Tanger min 14 max 19
– Kénitra min 13 max 18
– Rabat min 13 max 18
– Casablanca min 13 max 17
– El Jadida min 13 max 16
– Settat min 11 max 16
– Safi min 12 max 16
– Khouribga min 8 max 18
– Béni Mellal min 11 max 21
– Marrakech min 12 max 23
– Meknès min 10 max 19
– Fès min 12 max 21
– Ifrane min 6 max 16
– Taounate min 14 max 23
– Errachidia min 11 max 19
– Ouarzazate min 9 max 17
– Agadir min 15 max 18
– Essaouira min 14 max 17
– Laâyoune min 15 max 20
– Es-Semara min 15 max 25
– Dakhla min 15 max 22
– Aousserd min 14 max 25
– Lagouira min 16 max 21
– Midelt min 8 max 19