Météo. Averses orageuses sur une large partie du Royaume et premiers flocons attendus sur le Haut Atlas, ce dimanche 18 octobre

- Averses orageuses sur le Rif, la Méditerranée, le Sud-Est, l’Oriental, le Haut et Moyen Atlas et leurs régions Ouest voisines.

- Passages nuageux denses sur le Tangérois, Loukkos, le Nord du Gharb, les plaines atlantiques Nord et Centre avec ondées et risque d’orages par endroits et par moments.

- Temps passagèrement nuageux sur les régions Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes avec ondées éparses.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

- Rafales de vent modérées sur le Sud-Est et les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/15°C sur l’Oriental et les versants Est de l’Atlas, les plateaux de phosphate, le Souss de 20/24°C sur les provinces sahariennes et de 15/20 ailleurs.

- Température en baisse sur la majorité du Royaume.

- Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses avec risque de grêle, rafales de vent et orages samedi et dimanche dans plusieurs provinces

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 18 octobre 2026:

- Oujda min 17 max 21

- Bouarfa min 11 max 21

- Al Hoceima min 16 max 20

- Tétouan min 15 max 22

- Sebta min 18 max 22

- Mellilia min 18 max 22

- Tanger min 18 max 21

- Kénitra min 17 max 22

- Rabat min 18 max 24

- Casablanca min 18 max 22

- El Jadida min 16 max 22

- Settat min 15 max 22

- Safi min 15 max 22

- Khouribga min 13 max 24

- Béni Mellal min 16 max 22

- Marrakech min 17 max 26

- Meknès min 16 max 23

- Fès min 17 max 23

- Ifrane min 07 max 13

- Taounate min 17 max 24

- Errachidia min 15 max 18

- Ouarzazate min 15 max 22

- Agadir min 17 max 23

- Essaouira min 15 max 22

- Laâyoune min 15 max 28

- Es Semara min 18 max 30

- Dakhla min 18 max 25

- Aousserd min 21 max 35

- Lagouira min 21 max 28

- Midelt min 10 max 17.