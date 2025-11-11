Médicaments génériques et originaux: la FMDC rappelle la loi à l’Ordre médical et pharmaceutique

Suite à la controverse entourant la prescription des médicaments, qu’ils soient génériques ou princeps, la Fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC) a tenu à rappeler avec force l’impérieuse nécessité de se conformer à la loi n° 31-08, qui édicte les mesures de protection du consommateur. Elle enjoint ainsi l’ensemble des acteurs du secteur –médecins des secteurs public et privé et pharmaciens– à une application rigoureuse de ce cadre juridique.

Au cœur de ses préoccupations: le droit inaliénable du patient à une information claire et à un choix éclairé entre les traitements génériques et leurs équivalents innovants. La Fédération souligne que le respect de ce droit constitue un pilier essentiel pour la restauration d’une relation de confiance entre le citoyen et le système de santé, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mercredi 12 novembre.

Pour consolider cette démarche, la FMDC préconise la mise en œuvre effective des politiques du médicament et du traitement, dont les mécanismes sont garants d’une amélioration tangible de la qualité des services médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques. Elle appelle notamment à l’élaboration et à la généralisation d’un guide spécifique recensant l’ensemble des médicaments génériques disponibles et autorisés sur le marché national.

Par ailleurs, la Fédération plaide pour un renforcement des dispositifs de contrôle, tant en amont qu’en aval, sur les circuits d’importation et de commercialisation des médicaments et équipements médicaux. Elle insiste également sur l’importance cruciale de soutenir l’innovation pharmaceutique locale par le déploiement de moyens substantiels en faveur de la recherche scientifique au sein des instituts, laboratoires et établissements d’enseignement supérieur, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Enfin, consciente des risques de pénurie, la FMDC réitère son appel à la création d’un système national de vigilance efficace et d’un stock stratégique de médicaments vitaux. Cette mesure vise à sécuriser l’approvisionnement pour les patients atteints de pathologies chroniques et à promouvoir une éthique de responsabilité chez tous les opérateurs du secteur, les engageant à renoncer à toute pratique de monopole ou de manipulation dans la distribution.