Société

4.000 pharmacies au bord de la faillite

Les pharmaciens dénoncent l'usage illégal de l'emblème réservé à leur profession par les parapharmacies.

Revue de pressePas moins de 4.000 pharmacies seraient au bord de la faillite. Le cri d’alarme a été lancé par les professionnels appelant le gouvernement et le ministère de la Santé à intervenir et répondre à leur cahier revendicatif, rapporte le quotidien Assabah, dont provient cette revue de presse.

Par La Rédaction
Le 12/09/2025 à 21h21

Le secteur pharmaceutique au Maroc agonise. Des pharmaciens frôlent la faillite, d’autres risquent d’être écroués à tout moment pour non remboursement de dettes. Depuis plus de quinze ans, le secteur n’entend que des promesses de la part des différents ministres de la Santé, sans aucune mesure concrète pour alléger le fardeau qui pèse sur ce secteur, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 13 et 14 septembre.

C’est ce qui a poussé les pharmaciens à monter au créneau pour faire entendre leurs voix. Mardi dernier, indique le quotidien, ils ont observé un sit-in devant le siège du ministère de la Santé à Rabat.

Intervenant à cette occasion, Mohamed Lahbabi, président de la Confédération des syndicats des pharmaciens d’officine, a dénoncé la situation chaotique dans laquelle plonge le secteur, imputant la responsabilité de cet état de fait au ministère de la Santé qui tarde à mettre en application la réforme promise. Le dialogue n’est que formel, a-t-il fait remarquer, pour donner un habillage démocratique aux décisions prises unilatéralement par le département de tutelle.

A ce propos, il a demandé l’arbitrage du chef du gouvernement pour trouver un terrain d’entente et répondre aux doléances des professionnels. «Environ 4.000 pharmacies seraient au bord de la faille, soit le tiers de ce que compte le pays», a-t-il souligné. Ce qui menace sérieusement la stabilité professionnelle du secteur et se répercute négativement sur les services offerts aux citoyens, a-t-il relevé.

S’ajoute à ce tableau la commercialisation des médicaments hors du circuit légal et l’absence d’élections pour élire les conseils des instances professionnelles depuis huit ans. La dignité du pharmacien serait bafouée, selon Mohamed Lahbabi, qui appelle le gouvernement et le ministère de la Santé à assumer leur responsabilité.

Par La Rédaction
Le 12/09/2025 à 21h21
#Pharmaciens#pharmacies#Santé

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Pharmacies: le spectre de la grève s’éloigne

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Pharmacies d’officine: bras de fer entre les syndicats et l’Agence du médicament

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Pharmacies: le wali de Casablanca impose le respect des horaires

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Médicaments: des pharmacies gérées à partir de l’étranger

Articles les plus lus

1
Conflit du Sahara: pour Staffan de Mistura, les deux protagonistes sont le Maroc et l’Algérie
2
Évasion spectaculaire de sept enfants en Algérie: l’armée tente laborieusement de se disculper
3
Menaces terroristes, événements sportifs et grands défis mondiaux: Hammouchi reçoit son homologue française
4
Inaugurer, c’est bien, entretenir, c’est mieux
5
Algérie: la jeunesse fuit le pays en masse en opposant la harga à la hogra
6
Vente illégale de manuels: le business caché des écoles privées
7
N’en déplaise aux porte-voix du régime, la question «berbériste» est bien au cœur du non-dit algérien
8
Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse
Revues de presse

Voir plus