Médiateur du Royaume: une réforme en profondeur pour une médiation de proximité

Dans un communiqué, l’institution du médiateur du Royaume précise que cette initiative répond à une exigence fondamentale: offrir aux usagers un service de médiation «facile, gratuit, fluide et flexible» pour la gestion de leurs réclamations administratives. Cette nouvelle architecture s’articule autour de la «délégation régionale», désormais érigée en structure territoriale de référence. Elle sera chargée de la gestion et du traitement des doléances à l’échelon régional, de la coordination des délégations locales, et du suivi des points de contact qui leur sont rattachés, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 18 février.

Conformément aux dispositions de la loi 14.16 relative à l’institution du Médiateur du Royaume, plusieurs mesures structurantes ont été prises pour renforcer cette présence de proximité. Une nouvelle délégation régionale a été créée dans la région de Drâa-Tafilalet, avec siège à Errachidia. Par ailleurs, le point de contact de Marrakech a été élevé au rang de délégation régionale pour la région de Marrakech-Safi.

Dans une logique d’efficacité et de mutualisation, le ressort territorial de plusieurs délégations a été étendu. La délégation régionale de Fès-Meknès voit ses compétences élargies à la région de l’Oriental, supervisant la délégation locale d’Oujda et le point de contact de Meknès. La délégation régionale de Laâyoune-Sakia El Hamra étend désormais sa supervision à la région de Dakhla-Oued Eddahab, via le point de contact de Dakhla.

La nouvelle délégation régionale de Souss-Massa se voit confier la supervision de la région de Guelmim-Oued Noun, incluant le point de contact de Guelmim. Les points de contact des régions de Béni Mellal-Khénifra et de l’Oriental ont été élevés au rang de délégations locales. Un nouveau point de contact a également été créé dans la ville de Guelmim.

Pour accompagner cette montée en charge et assurer une coordination optimale, l’administration centrale s’est dotée d’une nouvelle «Unité de coordination et de suivi régional», écrit Al Ahdath Al Maghribia. Cette structure aura pour mission principale de superviser et d’évaluer le travail des représentations régionales et locales, garantissant ainsi la cohérence et l’efficacité de l’action du Médiateur sur l’ensemble du territoire.