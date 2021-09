© Copyright : DR

Kiosque360. Une ressortissante française s’est donnée la mort, mardi dernier, dans une salle de massage qu’elle dirigeait dans l’arrondissement de Marrakech-Al Madina.

Une ressortissante française a mis fin à ses jours dans un salon de massage du quartier Al Kanaria dans l’arrondissement de Marrakech-Al Madina. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du vendredi 24 septembre, que c’est une employée qui a découvert, mardi dernier, le corps inanimé de cette dame dans la salle de bain. Selon certaines sources la défunte, Anne-Marie qui était âgée de 75 ans, souffrait de dépression nerveuse.

D’ailleurs, l’employée a trouvé près de son corps une boite de médicaments vide (probablement des barbituriques) qu’elle aurait ingurgités pour se donner la mort. Le suicide de cette femme survient quelques semaines après la mort de son époux suite à des complications dues au coronavirus.

Le quotidien Al Massae rapporte que dès qu’ils ont été informés, les services de police judiciaire et scientifique ainsi que les autorités locales se sont dirigés vers la salle de massage. Après que la police a fait le constat d’usage et effectué les prélèvements nécessaires, le corps de la victime a été transporté à la morgue où il sera soumis à une autopsie suite à des instructions du parquet général. En parallèle, la police a ouvert une enquête judiciaire pour s’assurer d’abord de la thèse du suicide et en déterminer les causes.

Dans un autre registre, une campagne d’assainissement de la police dans la ville ancienne a permis d’interpeller neuf individus soupçonnés d’être impliqués dans un trafic de drogue et de mahia (eau de vie). Par ailleurs, 26 cyclomoteurs ont été saisis et transférés à la fourrière après que leurs propriétaires ont commis des infractions de circulation.