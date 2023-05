Marrakech: les autorités locales rassurent sur la qualité de l’eau potable distribuée dans la ville

«Suite aux informations véhiculées, récemment, par certains réseaux sociaux concernant le changement constaté dans l’eau potable au niveau de certains quartiers de Marrakech, le Comité de veille, composé de l’ensemble des intervenants du secteur de mobilisation, de production et de distribution d’eau, affirme que l’eau potable distribuée dans la ville répond à toutes les normes de qualité en vigueur à l’échelle nationale, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé», lit-on dans un communiqué de la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech (Radeema).

Un changement dans les sources de distribution

Et la même source d’expliquer que «le changement du goût de l’eau potable est dû à un changement opéré dans les sources de distribution d’eau, en raison de la conjoncture actuelle et critique, liée à la baisse des ressources en eau dans la région».

«Soucieux de la sécurité sanitaire des habitants de la ville, le Comité de veille procède quotidiennement à toutes les analyses microbiologiques de cette eau, ainsi qu’à un contrôle rigoureux et permanent au niveau de ses propres laboratoires internes et des laboratoires externes, qui jouissent de toutes les qualités d’indépendance et d’impartialité», indique le communiqué, précisant que «ces procédures sont également accompagnées de campagnes de surveillance de la qualité de l’eau par la cellule chargée de veiller sur la santé publique, relevant du ministère de la Santé».

Contrôle rigoureux

Ainsi, ledit comité tient à souligner, sur la base de ce qui précède, que «toutes ses équipes et structures demeurent mobilisées afin de gérer cette phase exceptionnelle, en partenariat avec l’ensemble des parties concernées au niveau de la ville». À noter que le Comité de veille, présidé par le wali de la région Marrakech-Safi, est composé de l’Agence du bassin hydraulique du Tensift, de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (Département Eau), et de la Radeema.