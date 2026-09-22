Société

Marrakech: le touriste français signalé disparu sur les réseaux sociaux retrouvé sain et sauf

La préfecture de police de Marrakech.

Signalé disparu sur les réseaux sociaux, un touriste français de 45 ans a été localisé mardi par la police aux urgences d’un hôpital de Marrakech, où il s’était simplement rendu pour obtenir un médicament. La piste criminelle est écartée.

Par La Rédaction
Le 22/09/2026 à 18h45

Les éléments de la préfecture de police de Marrakech sont parvenus, ce mardi 22 septembre, à localiser un ressortissant français âgé de 45 ans. Une publication diffusée sur les réseaux sociaux le présentait comme souffrant d’un handicap et disparu dans des circonstances suspectes, lors d’un séjour touristique au Maroc.

Les recherches et investigations menées ont permis de le retrouver aux urgences d’un hôpital local. Il s’y était présenté de son propre chef pour se procurer un médicament prescrit à l’étranger, destiné au traitement d’une maladie dont il souffre. Il a ensuite été remis à l’une des personnes qui l’accompagnaient dans son groupe.

La préfecture de police de Marrakech tient à préciser que les circonstances de la disparition du touriste en question ne présentent aucun caractère criminel. Elle affirme en revanche son engagement sérieux et positif face aux sujets relayés par les médias en lien avec des questions sécuritaires.

Par La Rédaction
Le 22/09/2026 à 18h45
#Marrakech#touriste français

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