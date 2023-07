Marrakech: la société civile rend hommage aux bacheliers à besoins spécifiques

Dans une ambiance festive et conviviale, les associations de la cité ocre ont fêté samedi dernier les bacheliers à besoins spécifiques. Une cérémonie qui vise à récompenser les bacheliers en situation d’handicap de la cité ocre pour leurs efforts déployés afin d’obtenir le titre de baccalauréat.

Noura Malassi, une bachelière atteinte d’un handicap moteur, s’est dite fière d’avoir obtenu son baccalauréat et joyeuse quant à cette initiative d’encouragement. «Mes remerciements vont à mes parents, mes enseignants et aux personnes qui m’ont aidé, de près ou de loin durant cette année. Pour moi, le handicap n’a jamais été une entrave pour réussir. Il faut juste faire de cet handicap un atout et le transformer en force», ajoute notre interlocutrice.

«La réussite de ces élèves est le fruit des efforts des lycées de Marrakech, de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Marrakech-Safi et de la société civile», fait savoir Adnane El Alami, enseignant de matières littéraires et encadrant des élèves à besoins spécifiques dans une déclaration pour Le360.

Lire aussi : Baccalauréat 2023: un taux de réussite de 59,74%

Il est à noter qu’un programme d’éducation inclusive a été lancé en 2019 et qu’il est censé couvrir l’ensemble des établissements scolaires à l’horizon 2027-2028.

Il convient de préciser que les candidats en situation de handicap à avoir réussi l’examen étaient au nombre de 838 candidats, correspondant à un taux de réussite de 73%, sachant que cette catégorie d’élèves a bénéficié d’épreuves adaptées ou de conditions spécifiques durant les phases de l’examen.