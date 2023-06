Baccalauréat 2023: ambiance du jour J, à Casablanca, Oujda et Fès

C’est parti pour le baccalauréat 2023. Les examens de la session normale ont démarré ce mardi 6 juin dans tout le Maroc. Et cette année, le nombre total des candidats s’élève à 426.000 selon les chiffres du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports.

Les élèves issus des pôles scientifiques et techniques représentent 58%, contre 41% pour les pôles littéraires et originels et 1% pour le pôle professionnel. Les académies ont notamment, préparé plus de 800 matières pour les deux sessions, normale et de rattrapage, toutes filières confondues, outre des matières «adaptées» en faveur de 21 filières pour les candidats en situation de handicap.

En tout, 1.753 centres d’examens totalisant 24.600 salles ont été mis en place au niveau de l’ensemble des académies régionales de l’éducation et de la formation pour réussir cette opération.

A Casablanca, 189.000 candidats passent l’épreuve du baccalauréat et les copies seront corrigées par 7205 enseignants. En tout, 278 surveillants seront chargés du contrôle dans les 278 centres d’examens installés dans la métropole et gérés par l’académie régionale de l’éducation, de la formation de la région Casablanca-Settat.

Dans une déclaration pour le360, Youssef Najem, président du centre d’examens du baccalauréat au lycée Ibn Maja de Ain Chock explique que les épreuves sont récupérées à la direction régionale du ministère de l’Education nationale. «Et après avoir signé une décharge, on se rend au centre d’examens et on place les épreuves dans une salle protégée et surveillée via caméra en attendant que les étudiants entrent en classe.

En parallèle, des personnes sont chargées de vérifier les identités des candidats et récupèrent leurs convocation à l’examen. Deux candidats assistent à l’ouverture des plis et signent un PV» précise ce responsable. A 8 heures tapantes, les épreuves sont distribuées aux élèves qui doivent s’asseoir dans les sièges qui leur sont assignés selon les filières.





A Oujda, environ 30.992 candidats, dont 16.679 candidates (54%) passeront les épreuves de la session normale de l’examen national unifié du baccalauréat, au titre de l’année scolaire 2022-2023. Les candidats inscrits dans les branches scientifiques, techniques et professionnelles se sont rendus ce mardi dans les centres d’examen aménagés dans la région pour passer les épreuves de cette session.

Ils sont 16.190 candidats poursuivant leurs études dans ces branches, tandis que 14.802 autres inscrits dans les branches littéraires et de l’enseignement originel, passeront ces épreuves les 9 et 10 juin.

Selon l’académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de l’Oriental, le nombre de candidats a connu «une évolution importante par rapport aux années précédentes».

Amine Lachqar, directeur du lycée Ziri Ibn Atya déclare à le360 que dans son centre d’examen, ils sont 278 candidats à passer les épreuves du baccalauréat dans quatre filières. 156 candidats en sciences physiques, en français, 10 en mathématiques en français, 56 en littérature en français et 56 en comptabilité.

A Fès, au total, 17.644 élèves, garçons et filles, sont candidats pour l’examen du baccalauréat, soit une augmentation de 13,86% par rapport à l’année précédente, dont 54% sont des filles et 17,74% poursuivent leurs études dans l’enseignement privé.

«A l’instar de l’année dernière, le baccalauréat se déroule dans de très bonnes conditions. Aujourd’hui nous commençons avec le pôle scientifique» déclare Mouhcine Zouaq, directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation.

Les résultats des examens du baccalauréat 2023 seront affichés le 19 juin, au moment où la session de rattrapage sera organisée du 5 au 7 juillet.