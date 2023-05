Candidats, centres d’examen, fraude... Benmoussa dévoile le dispositif mis en place pour le bac 2023

De passage à la Chambre des représentants, ce lundi 29 mai, le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a présenté les mesures mises en place pour l’examen du baccalauréat. Avec 426.000 candidats scolarisés, soit une hausse de 18% par rapport à l’année précédente, et 132.000 candidats libres, en baisse de 34%, ce dispositif vise à faciliter le bon déroulement des épreuves.

Afin d’assurer une organisation fluide du bac 2023, pas moins de 1.753 centres d’examen seront déployés dans toutes les académies du pays, a fait savoir le ministre. En ce qui concerne les sujets d’examen, 800 ont été soigneusement élaborés pour couvrir toutes les filières et toutes les sessions.

Lire aussi : Fraudes au baccalauréat : Attrape-moi si tu peux !

Il a été également annoncé que le ministère de l’Education va introduire des attestations de baccalauréat avec signature électronique des directeurs des Académies régionales d’éducation et de formation (AREF).

Accompagnement et sensibilisation

Parallèlement, Chakib Benmoussa a assuré que son département met en œuvre tous les moyens nécessaires pour accompagner les candidats au Bac et garantir leur réussite lors des examens. En plus des mesures déjà évoquées, des programmes de soutien éducatif et psychologique ont été mis en place. Et dans un souci d’équité et d’intégrité, des opérations de sensibilisation auprès des élèves ont également été menées pour prévenir la fraude aux examens.

Toujours selon le ministre, la session normale des examens se déroulera du 6 au 10 juin. Les résultats seront annoncés le 19 juin, permettant ainsi aux candidats de connaître rapidement leurs performances et de planifier la suite de leur parcours. Pour ceux qui auraient besoin d’une session de rattrapage, celle-ci est prévue du 5 au 8 juillet.

Les candidats se répartissent principalement dans les filières scientifiques et techniques (58%), devant les filières littéraires et de l’enseignement originel (41%), tandis que les filières professionnelles n’en comptent que 1%.