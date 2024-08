Marrakech: arrestation d’un partisan de Daech, en collaboration avec la DGST

Dans un communiqué, le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la DGST explique que cette opération a abouti à la saisie de matériel électronique, d’une bouteille en plastique contenant une substance liquide suspecte ainsi que d’une quantité de poudre chimique qui seront soumis à une expertise par les autorités compétentes.

Selon les enquêtes préliminaires effectuées, le mis en cause est imprégné de l’idéologie extrémiste de Daech et a déclaré son allégeance à l’émir présumé de cette organisation terroriste, ajoute le communiqué, précisant qu’il a acquis une expérience dans la préparation d’engins explosifs dans le but d’exécuter son projet destructeur. Parallèlement, le suspect a noué des liens avec des éléments de terrain affiliés à Daech dans le but de le soutenir et lui permettre de rejoindre l’une des branches de cette organisation dans la région du Sahel, et ce après la mise en œuvre de ses projets terroristes.

Lire aussi : BCIJ: nouveau démantèlement d’une cellule terroriste au Maroc, quatre suspects arrêtés

L’arrestation du suspect et la mise en échec de ses plans sont le résultat d’une étroite coordination entre la DGST et ses homologues des services de renseignement étrangers, relève-t-on de même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme, et ce afin de déterminer l’ensemble des activités extrémistes qui lui sont reprochées et identifier ses liens potentiels avec les différentes organisation terroristes, conclut le communiqué.