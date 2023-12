Marrakech: arrestation de trois touristes français pour possession et circulation de faux billets de banque

Les éléments de la police judiciaire de la préfecture de police de Marrakech ont interpellé, dans la matinée de ce lundi 18 décembre, trois touristes français pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de circulation de faux billets de banque.

Les suspects, dont les âges varient de 29 à 30 ans, avaient utilisé plusieurs billets de banque contrefaits en devises étrangères pour le paiement de leurs factures dans un établissement hôtelier de Marrakech, précise une source sécuritaire.

Les recherches et investigations menées par la BNPJ ont permis l’identification et l’interpellation des mis en cause en possession d’autres faux billets. Les fouilles effectuées dans ce cadre ont en effet permis la saisie de 25 faux billets de banque en euros, qui étaient en possession des trois mis en cause.

Ces derniers ont été placés en détention et soumis à l’enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, et déterminer ses éventuelles ramifications ou ses liens avec des réseaux locaux ou étrangers de faussaires.