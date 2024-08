Marina de Salé, on s’y presse des deux rives

Son emplacement sur le fleuve Bouregreg a permis à la Marina de s’équiper de plusieurs bassins et de quais de 4 hectares, où accostent près de 250 bateaux de plaisance entre yachts, hors-bord et voiliers. Cette zone fluviale de haut standing est située à l’embouchure du fleuve Bouregreg sur la rive de Salé.

Le visiteur a le choix entre les cafés, les restaurants ou encore la pratique des sports nautiques comme le jet-ski ou la voile à la seule condition de s’inscrire préalablement dans l’un des clubs ayant pignon sur rue. La Marina accueille également des touristes étrangers qui ont porté ce lieu de villégiature dans leur circuit touristique de Rabat et de Salé. Un circuit qui comprend également les prestigieux monuments des Oudayas, la Tour Hassan et les médinas situées sur les deux rives, celles de Rabat et de Salé.

La marina est également bordée d’une série d’habitations de luxe. Salé peut s’enorgueillir d’avoir une telle infrastructure. Des visiteurs, interrogés par Le360, ont exprimé leur satisfaction: «Nous savourons la tranquillité et la beauté du lieu», a souligné l’un d’entre eux. La société Bouregreg Marina, filiale de l’Agence du Bouregreg, est en charge de la gestion et de l’exploitation de la zone de plaisance de l’embouchure du fleuve.