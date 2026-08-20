Marhaba 2026: appel aux voyageurs à éviter le pic du 25 au 30 août

La dernière semaine d’août s’annonce comme le principal point de concentration des départs depuis le Maroc. Les prévisions de traversée signalent une montée progressive de l’affluence au fil du mois, avant un pic particulièrement marqué entre le 25 et le 30 août. Les voyageurs disposant d’une certaine flexibilité sont donc invités à décaler leur départ afin d’éviter une période au cours de laquelle les conditions d’accès et de traversée pourraient devenir sensiblement plus difficiles, annonce Tanger Med sur sa page Facebook.

L’enjeu ne porte toutefois pas uniquement sur le choix de la date. L’accès au port Tanger Med est réservé aux passagers disposant d’un billet correspondant exactement à la date et à l’heure de leur traversée. Un titre de transport ne comportant pas ces informations ou nécessitant une modification doit donc être régularisé avant l’arrivée au port.

La règle vise directement à fluidifier les flux au moment où les départs se concentrent. Un voyageur dont le billet n’est pas conforme doit contacter sa compagnie maritime afin de connaître la procédure applicable et obtenir, lorsque cela est possible, une nouvelle date ou un nouvel horaire. Les disponibilités restant dépendantes de l’affluence et des capacités des compagnies, attendre l’arrivée aux abords du port accroît le risque de retard ou d’impossibilité d’embarquer.

Ainsi, la préparation de la traversée se joue désormais en amont du déplacement. La recommandation est de vérifier son billet avant de prendre la route et, si une modification s’impose, de la traiter directement avec la compagnie maritime. Plus l’affluence augmente, plus cette anticipation devient déterminante pour éviter qu’un problème de réservation ne se transforme en attente prolongée.

Deux solutions pour les voyageurs déjà en route

Les passagers ayant déjà pris la route sans avoir pu modifier leur billet disposent encore de deux possibilités avant leur arrivée au terminal. La première consiste à effectuer les démarches au Centre d’accueil des Marocains résidant à l’étranger de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, situé sur l’aire de repos Tanger Med de l’autoroute Rabat-Tanger.

Une seconde possibilité est prévue à l’aire de repos Aïn Chouka, à Ksar Sghir. Le recours à ces points reste néanmoins soumis aux disponibilités offertes par les compagnies maritimes. Il ne remplace donc pas la recommandation centrale: régler toute modification avant le départ afin de limiter les aléas une fois engagé sur l’axe menant au port.

Plusieurs journées basculent ensuite vers une forte affluence, tandis que les périodes du 19 au 22 août puis du 25 au 29 août sont classées au niveau le plus élevé, correspondant à une traversée susceptible de s’accompagner d’un temps d’attente important.

Le 30 août reste lui aussi classé en forte affluence, ce qui explique que la période du 25 au 30 août soit identifiée comme particulièrement sensible pour les départs. Le 31 août revient, pour sa part, à un niveau moyen.

La consultation régulière des prévisions de trafic devient, dans ces conditions, un élément aussi important que la réservation elle-même. Les niveaux d’affluence peuvent déterminer la durée du passage au port et la fluidité de la traversée; planifier son départ en fonction de ces indications permet donc de réduire l’exposition aux journées les plus chargées.

La période du 25 au 30 août concentre désormais l’essentiel de la vigilance. Pour les voyageurs concernés par la phase retour de Marhaba, trois précautions se dégagent: vérifier que le billet indique la bonne date et la bonne heure, effectuer toute modification auprès de la compagnie avant de prendre la route et, lorsque le calendrier le permet, éviter les journées annoncées comme les plus chargées. À quelques jours du pic attendu, l’anticipation devient le principal levier pour préserver la fluidité des départs.