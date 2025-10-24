Margines d’olive: des commissions d’inspection dépêchées dans les provinces Nord

Des commissions d’inspection mixtes ont effectué une série de visites dans les pressoirs à huile d’olive des préfectures de Chefchaouen, Ouezzane et Larache. Cette initiative vise à contrôler la gestion des déchets de trituration, dont le rejet anarchique dans les cours d’eau constitue un péril avéré pour les nappes phréatiques et l’environnement.

Les propriétaires des unités visitées ont été explicitement avertis de leur obligation de se conformer à la réglementation en vigueur, rapporte Al Akhbar dans son édition du week-end des 25 et 26 octobre. Cependant, l’opinion déplore la carence des autorités locales, qui n’ont jusqu’ici pas mis en œuvre avec suffisamment de vigueur les mesures pour endiguer ce fléau. Parmi ces dispositions figurent la création de zones industrielles dédiées et l’organisation de la collecte et du recyclage des margines. Si ces projets constituent un début de réponse, leur lenteur opérationnelle en limite considérablement la portée.

L’approche imminente de la campagne oléicole, synonyme de pression accrue sur les pressoirs, rend plus nécessaire que jamais l’adoption de solutions techniques performantes. Un dispositif différencié est ainsi proposé selon le type d’installation. Pour les pressoirs traditionnels, à la capacité de traitement limitée, une solution pragmatique est envisagée: les équiper de fûts de 200 litres et de petits bassins d’évaporation. Avec un investissement moyen estimé à 20.000 dirhams par unité, ce montant est jugé raisonnable au regard des bénéfices environnementaux escomptés.

Les unités modernes et semi-modernes, en revanche, requièrent des techniques plus élaborées. Le traitement s’effectue en deux phases, séparant l’huile des résidus solides afin de réduire le volume des margines liquides rejetées. L’effort se concentre ensuite sur le traitement des déchets solides, riches en margine, par la technique du séchage, relaie Al Akhbar. Quant aux pressoirs modernes à trois phases, générant des quantités importantes d’effluents, ils exigent un système de traitement méticuleux, intégrant des bassins d’évaporation étanches et des procédés de séparation des huiles et d’élimination des matières solides.