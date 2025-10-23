Écologie: les margines d’olive menacent l’écosystème du bassin du Sebou

Selon l’Agence du bassin hydraulique de Sebou (ABHS), le volume maximal de margines d’olive généré dans la province de Taounate s’élève à 176.442 mètres cubes. Ces rejets liquides, hautement toxiques, occasionnent des dommages considérables aux cultures, aux écosystèmes lacustres et aux barrages, tout en dégradant la qualité des sols et en réduisant leur productivité, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 24 octobre.

Les margines forment une pellicule huileuse à la surface des eaux, provoquant l’asphyxie et l’intoxication des terres, avec des répercussions néfastes sur les usages des eaux fluviales, qu’il s’agisse de l’approvisionnement en eau potable, de l’irrigation agricole ou de l’abreuvement du bétail.

Lors d’une rencontre organisée le mercredi 22 octobre à Taounate sur les mesures préventives à mettre en œuvre pour atténuer l’impact environnemental des margines, Bouchra Boussouari, cheffe du service de la qualité de l’eau à l’ABHS, a précisé que ces effluents représentaient 16 % du total des résidus oléicoles au niveau du bassin. Elle a également indiqué que la production totale d’eaux usées domestiques dans la province est estimée à 4,99 millions de mètres cubes.

La province compte 95 unités de trituration d’olives, réparties entre les pachaliks et le cercle de Ghafsai (36 unités), suivi de plusieurs autres localités dont Tissa (20), Al Karia (14) et Tahr Souk (2). Dans le cadre du contrôle des pressoirs pour la campagne 2024-2025, la commission provinciale a réalisé 60 visites d’inspection à travers la région. Ces actions, engagées dès le début de la saison oléicole, ont donné lieu à l’établissement de 5 procès-verbaux et à 4 décisions d’interdiction d’exercer, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Pour préserver les ressources en eau, trois stations de traitement des margines ont été construites, représentant un investissement de 97 millions de dirhams et une capacité annuelle totale de 153.830 mètres cubes. La première station, financée par l’ABHS à hauteur de 11 millions de dirhams, comprend quatre bassins. La seconde, réalisée par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) de Fès, est située dans la commune de Bni Snous, tandis que la troisième a été implantée à Ras Oued, dans le cercle de Tissa.