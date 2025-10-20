Mairie de Rabat: le budget 2026 divise au sein même de la majorité

Le projet du budget pour l’année 2026 a provoqué des tensions au sein des différentes composantes, majorité comme opposition, de la mairie de Rabat.

Dans ce cadre, «de virulentes critiques ont été adressées au bureau en place à propos des priorités des dépenses et de la gouvernance financière de la ville, sur fond d’accusations d’absence de vision stratégique claire», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 21 octobre.

De même, précise le quotidien, «le projet de budget de la commune est mis sur la sellette pour absence de justice territoriale entre les arrondissements composant le conseil de la ville de Rabat».

D’après les mêmes sources, le projet du budget a bradé les prévisions financières consacrées à l’équipement, aux services sociaux, aux projets de proximité et aux infrastructures de base. Ceci, s’étonnent des membres de la commune, au moment où les dépenses relatives au fonctionnement ont été revues à la hausse, au même titre que certaines rubriques jugées non prioritaires.

Alors que ces voix s’élèvent pour critiquer la politique financière de la ville, la majorité aux commandes de la mairie a défendu l’approche suivie, en soulignant que le projet de budget a préservé les équilibres financiers, en tenant compte des moyens de la commune et de ses précédents engagements.

Et de souligner que «le projet de budget de l’année 2026 vise l’amélioration de la qualité des services publics et la poursuite de la réalisation des grands chantiers en cours lancés par la commune pendant ces dernières années».

Face à cette divergence entre les différentes composantes de la commune, fait savoir le quotidien, «des élus ont proposé le report de l’opération de vote jusqu’à une prochaine séance pour permettre à la mairie de revoir certaines rubriques et d’apporter des explications sur les sources de financement des projets proposés».