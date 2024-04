Lutte contre la migration irrégulière: les FAR sur tous les fronts

Contrer les tentatives de migration clandestine et procéder à des opérations de sauvetage dans les eaux marocaines font partie de ces missions que les FAR accomplissent avec un courage et une abnégation à toute épreuve. Du premier jour de l’Aïd jusqu’à l’heure où nous rédigeons ces lignes, l’armée royale a exécuté avec succès pas moins de cinq différentes interventions, dont voici un bref résumé.

Mise en échec d’un assaut à Sebta

Le mercredi 10 avril 2024, soit le premier jour de l’Aïd Al-Fitr, des éléments des FAR ont réussi à mettre en échec un assaut au niveau de la zone de «Oued Lakhlout» mené par un groupe de 200 migrants issus de l’Afrique subsaharienne. Ces derniers avaient l’intention de franchir la clôture de Sebta, mais leur tentative s’est soldée par un échec après l’intervention de l’armée marocaine.

ساهمت عناصر تابعة للقوات المسلحة الملكية صبيحة اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 ، في صد هجوم على مستوى منطقة "واد لخلوط " نفّذته مجموعة مكونة من 200 فرد ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في محاولة لإختراق السياج المحيط بمدينة سبتة. pic.twitter.com/ZnvQ4LBfdE — FAR-Maroc (@FAR_Maroc_) April 10, 2024

Selon une partie de la presse espagnole, aucun des migrants n’est parvenu à franchir la clôture, grâce notamment au déploiement de plusieurs éléments de l’armée royale marocaine.

Opérations de sauvetage par les FAR des candidats à la migration irrégulière depuis le premier jour de l'Aïd

Interception de 54 migrants au large de Dakhla

Le jour même, des éléments des FAR chargés de la surveillance du littoral, avaient porté secours à une pirogue échouée à 186 kilomètres au sud de Dakhla, avec à son bord 54 candidats à la migration irrégulière.

Ces personnes, originaires de pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie, avaient pris la mer à partir des côtes mauritaniennes, et espéraient se rendre aux îles Canaries, avait précisé l’état-major général des FAR dans un communiqué. La même source avait ajouté que les personnes secourues avaient reçu les soins nécessaires, avant d’être confiées à la Gendarmerie royale pour les procédures administratives d’usage.

Quelque 118 candidats interceptés près de Tarfaya

Dimanche 14 avril, une unité de la Marine royale avait intercepté deux embarcations, respectivement à 22 et à 19 kilomètres de Tarfaya, avec à leur bord 118 candidats à la migration irrégulière.

D’origine subsaharienne et asiatique, ils comptaient rejoindre les îles Canaries, avait indiqué un communiqué des FAR.

Lire aussi : Migration irrégulière: en une semaine, la Marine royale a intercepté plusieurs centaines de clandestins au sud du Royaume

Assistance à 69 candidats près de Tan-Tan

Lundi 15 avril, la Marine royale est intervenue près de Tan-Tan pour porter assistance à 16 autres personnes.

L’unité de la Marine royale a réussi à secourir 16 candidats à la migration irrégulière originaires de l’Afrique subsaharienne, dont cinq femmes et deux mineurs, qui se trouvaient à bord d’une embarcation à 16 kilomètres au sud-ouest du port de Tan-Tan.

Dans la même journée, une autre unité en mission de patrouille maritime a intercepté une autre embarcation à environ 46 kilomètres au nord-est du port de Tan-Tan, avec à son bord 53 candidats à la migration irrégulière.

Dans un communiqué de l’état-major général des FAR, il a été précisé que les personnes interceptées, d’origine subsaharienne, comptaient se rendre aux îles Canaries, ajoutant qu’elles ont reçu à bord les soins nécessaires, avant d’être confiées à la Gendarmerie royale pour les procédures administratives d’usage.