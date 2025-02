L’Université Mohammed V de Rabat et l’Institut de recherche pour le développement signent deux conventions de partenariat

L’Université Mohammed V de Rabat (UM5-Rabat) et l’Institut français de recherche pour le développement (IRD-France) ont officialisé ce mardi 18 février une collaboration scientifique et technique. Deux conventions ont été signées entre les deux entités, dont l’une porte spécifiquement sur un projet de recherche visant à renforcer l’équité de genre dans les filières scientifiques en Afrique.

Le premier accord a été paraphé par Mohammed Rhachi, président de l’Université Mohammed V, Abdellatif Kidai, doyen de la Faculté des sciences de l’éducation-UM5-Rabat, et Valérie Verdier, présidente-directrice générale de l’IRD. Cette convention encadre un projet de recherche intitulé «Genrer les diagnostics éducatifs et professionnels depuis l’Afrique: un enjeu majeur pour l’égalité femmes-hommes en sciences et technologies».

Pour mener à bien ce projet, l’IRD et l’UM5-Rabat ont convenu de créer un Observatoire de la parité hommes-femmes au Maroc. Les partenaires, dont l’Université internationale de la francophonie et l’ambassade de France à Rabat, ont décidé de s’engager à «mobiliser des financements pour assurer la pérennité du programme, à co-encadrer des étudiant(e)s et doctorant(e)s, à soutenir les chercheurs en post-doctorat et à partager les ressources scientifiques et les résultats de recherche».

Le deuxième accord est une convention-cadre de coopération scientifique et technique entre l’UM5-Rabat et l’IRD-France. Ce cadre structurant encourage la recherche collaborative et l’échange d’expertise dans des domaines clés tels que l’écologie et la biodiversité et la gestion durable des ressources, ainsi que les sciences humaines et sociales. Le cadre vise «la création d’unités de recherche mixtes, la valorisation des résultats scientifiques et la mobilisation de financements nationaux et internationaux», détaille un communiqué commun.