London Private Academy, NCUK et l’Université de Huddersfield s’allient pour l’enseignement supérieur britannique au Maroc

De g à dr: Tom Hill, consul britannique au Maroc, Karl Abbey et Ruth Brooks, représentants de l'Université de Huddersfield, Samir Benmakhlouf, fondateur de London Private Academy, Rob Butler, député et envoyé commercial du Premier ministre britannique au Maroc et Holly Searson, représentante de The University Consortium.

L’annonce officielle de ce partenariat a été faite vendredi matin, à Casablanca, par Samir Benmakhlouf, fondateur de la London Private Academy (LPA) en présence de Rob Butler, député et envoyé commercial du Premier ministre britannique au Maroc, et de Tom Hill, consul britannique au Maroc, en plus des représentants des universités anglaises partenaires.

Grâce à ce partenariat, LPA, un centre d’études accrédité par NCUK, proposera les programmes de première et deuxième année internationales en gestion d’entreprise NCUK dans ses établissements au Maroc. Tout en étant au Maroc, les étudiants bénéficieront des ressources académiques exceptionnelles de LPA et de NCUK, ainsi que d’un corps professoral expérimenté et d’un environnement d’apprentissage dynamique.

Les étudiants réussissant le programme de deuxième année internationale en gestion d’entreprise NCUK auront l’opportunité de poursuivre leurs études à l’Université de Huddersfield, au Royaume-Uni, pour leur troisième année. Cette transition garantit une progression académique fluide et maintient les normes élevées d’éducation des deux institutions.

Les étudiants auront la possibilité d’obtenir leur diplôme de licence en administration des affaires dans huit spécialités différentes, offertes par l’Université de Huddersfield à savoir: administration et gestion des affaires, affaires avec services financiers, comptabilité des affaires, gestion des affaires hôtelières, gestion des ressources humaines, commerce et investissement et enfin le commerce et marketing international.

Dans un sondage réalisé par la LPA sur 101 parents, où on les interroge sur le système d’éducation préféré où ils souhaitent mettre leurs enfants s’ils avaient le choix, 74% ont opté pour le système anglais, et dans 64% des réponses ce sont les tarifs de l’école anglophone qui les en empêchent.

«De plus en plus de parents marocains veulent que leurs enfants étudient à l’étranger. Toutefois, ils expriment le désir que ces derniers entament leur parcours académique ici, au Maroc, avant de s’envoler vers d’autres horizons, notamment en Angleterre», déclare Samir Benmakhlouf. Ce dernier souligne que ce partenariat rendra désormais cela possible et dans de bonnes conditions, «aucun décalage ne sera à déplorer, car le programme ainsi que le niveau des étudiants seront en tout point similaires à ceux des écoles du Royaume-Uni».

Il ajoute: «Cette opportunité s’accompagne d’un avantage financier considérable, les frais d’études étant alignés sur ceux de l’enseignement privé au Maroc, et non pas aux tarifs plus élevés de l’étranger. Et nos partenaires offrent même des bourses de 50.000 dirhams aux étudiants lors de leur troisième année, ce qui n’est pas négligeable.»

«À l’issue de leur cursus, les diplômés bénéficient d’une période de deux ans pour intégrer le marché du travail. Cette disposition revêt une importance capitale, car aujourd’hui, le parcours professionnel s’avère tout aussi crucial que l’académique, dans l’optique d’un retour au pays et de leur contribution au développement», ajoute Benmakhlouf. Et de préciser que cette initiative répond à la demande croissante des familles marocaines, tout en offrant aux étudiants marocains des opportunités éducatives de qualité et de belles perspectives.

De leur côté, les dirigeants de NCUK et de l’Université Huddersfield ont chacun exprimé leur enthousiasme pour ce partenariat novateur, soulignant son importance pour le développement de l’éducation internationale et l’ouverture de nouvelles opportunités pour les étudiants marocains.