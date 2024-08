Libération d’un ressortissant belge enlevé et séquestré à Marrakech

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les éléments de la police judiciaire de Marrakech, sur la base d’informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont localisé et libéré, le samedi 10 août, un ressortissant belge enlevé et séquestré dans un appartement de la ville ocre.

Lundi 12 août, les enquêteurs ont pu mettre la main sur les présumés ravisseurs de la victime. Il s’agit d’un Marocain et d’un Franco-marocain, âgés respectivement de 34 et de 38 ans. Le deuxième aurait poussé le premier à enlever le ressortissant belge qui a été retrouvé avec des traces de violence, notamment des ecchymoses sur le corps.

Lire aussi : Séquestration, torture et demande de rançon: un réseau démantelé à Rabat

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mobile de l’enlèvement et de la séquestration serait en relation avec des litiges commerciaux suspects entre la victime et ses kidnappeurs. En outre, explique le communiqué de la DGSN, le principal suspect serait impliqué dans une affaire de faux, usage de faux et escroquerie, actuellement en cours d’instruction.

La victime a été transférée dans un établissement de santé afin de recevoir les soins nécessaires, alors que les deux prévenus ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, conclut la même source.