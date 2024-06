Kénitra: arrestation du gang de "l'euro"

Les services de la gendarmerie de la brigade du Gharb ont, en coordination avec la Brigade nationale de la police judiciaire, arrêté le chef d’une bande criminelle spécialisée dans une escroquerie à l’euro.

Des sources autorisées indiquent que cette bande effrayait des hommes d’affaires pour les dépouiller de leur argent après les avoir attirés dans des forêts de la région. Les services de la gendarmerie de Kénitra ont reçu la plainte d’un homme d’affaires de M’diq qui a été agressé par cette «bande de l’euro» et dépossédé de 100.000 dirhams.

La réapparition de ces bandes criminelles, après l’arrestation de 50 individus coupables de crimes similaires ces quatre dernières années, a mobilisé tous les appareils de sécurité de la région. Les accusés ont été condamnés à de lourdes peines, jusqu’à 15 de prison ferme.

L’enquête préliminaire a révélé que le chef de la bande faisait croire à ses victimes qu’il détenait de grosses sommes en euros et qu’il comptait les changer en dirhams à un taux très attractif. Le suspect, interpellé le 26 juin dans les environs de Sidi Slimane, faisait l’objet de 13 avis de recherche.

Il est poursuivi, relaie Al Akhbar, pour constitution de bande criminelle, agression, viol et escroquerie à l’euro. Le prévenu a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête avant d’être présenté vraisemblablement samedi matin devant le procureur général du Roi près la cour d’appel de Kénitra.

Les éléments de la police judiciaire poursuivent leurs investigations pour cerner les ramifications du réseau et arrêter les complices. Les mêmes sources indiquent qu’en concomitance avec cette enquête, les gendarmes ont enregistré une affaire similaire. En effet, un entrepreneur de Taza a été attiré, via des intermédiaires, par le même biais avant d’être agressé et dépossédé de 60.000 dirhams.