Société

L’ex-maire de Marrakech Mohamed Belcaid et son ex-adjoint Younes Benslimane condamnés à deux ans de prison ferme

Mohamed Larbi Belcaid, maire de Marrakech.

Mohamed Larbi Belcaid, ancien maire de Marrakech. DR

La Chambre criminelle de première instance chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Marrakech a rendu, ce vendredi 30 janvier, son verdict dans l’affaire dite «COP22». Le tribunal a condamné Mohamed Larbi Belcaid, ancien maire de Marrakech et dirigeant du Parti de la justice et du développement (PJD), ainsi que son ancien premier adjoint et actuel député Younes Benslimane, aujourd’hui membre du Rassemblement national des indépendants (RNI), à deux ans de prison ferme chacun.

Par La Rédaction
Le 30/01/2026 à 11h44

Le tribunal a également prononcé une amende de 20.000 dirhams à l’encontre de chacun des deux accusés. Ces derniers ont été également condamnés à verser solidairement à l’État marocain, en tant que partie civile, une indemnisation fixée à quatre millions de dirhams.

Ce jugement intervient à l’issue d’une procédure judiciaire qui s’est étalée sur plus de cinq ans. Les deux élus étaient poursuivis pour «dilapidation de deniers publics», dans le cadre de la gestion de certaines dépenses liées à l’organisation de la Conférence des Nations unies sur le climat (COP22), tenue à Marrakech en 2016.

Lire aussi : Justice: l’ex-maire de Marrakech, Larbi Belcaïd, innocenté, son adjoint condamné à un an de prison

Selon l’accusation, plusieurs contrats auraient été attribués par voie de négociation directe, en invoquant le caractère urgent imposé par l’échéance de la conférence, alors que Younes Benslimane présidait la commission chargée des marchés publics.

L’affaire trouve son origine dans une plainte initiée par Abdelilah Tatouche, président du Conseil national de l’Association marocaine de défense des droits de l’Homme.

Dans sa décision, la Cour s’est appuyée sur les conclusions des investigations menées par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), lesquelles ont mis en évidence plusieurs dysfonctionnements et violations des règles encadrant les marchés publics.

Par La Rédaction
Le 30/01/2026 à 11h44
#Marrakech#Justice#Cop 22

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Affaire Larbi Belcaid: le PJD essayerait-il d’influencer le cours de la justice?

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Report du procès de l’ex-maire PJD de Marrakech, Mohamed Larbi Belcaid

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Marrakech: les biens du parlementaire Younes Benslimane reversés au Trésor public

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Fès: soupçons de fraudes fiscales et de dilapidation de deniers publics au sein de la commune

Articles les plus lus

1
Fondation Jean Jaurès: «le style de leadership de Mohammed VI échappe aux catégories classiques du pouvoir spectaculaire»
2
Barrage Al Wahda: des déversements préventifs enclenchés après la forte remontée du niveau
3
Lions de l’Atlas: Regragui va-t-il apprendre de la CAN et cesser d’écarter les jeunes talents?
4
Sahara: l’UE adopte une position commune en faveur du plan d’autonomie marocain
5
Quand l’Algérie regrette Bouteflika: anatomie d’une nostalgie née des esbroufes de Tebboune
6
Ksar El Kébir: inondation de plusieurs quartiers suite à la crue du Loukkos
7
Le nouveau port Nador West Med prêt à entrer en service fin 2026: ce qu’il faut retenir
8
Affaire Casa Parc: les deux promoteurs Sadreddine Benhima et Hassan Benabdelali placés en détention à Oukacha
Revues de presse

Voir plus