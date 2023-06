Les Marocains exemptés de visa: voici comment obtenir une Autorisation de voyage électronique au Canada

Désormais, les Marocains qui ont obtenu un visa d’entrée au territoire canadien au cours des 10 dernières années, ou qui détiennent un visa américain valide délivré à des fins autres que l’immigration, peuvent présenter une demande d’Autorisation de voyage électronique (AVE), plutôt qu’une demande de visa classique s’ils se rendent au Canada par avion. L’annonce de cette nouvelle disposition a été faite hier mardi 6 juin par le ministre canadien de l’Immigration Sean Fraser, en dévoilant une nouvelle liste de 13 pays, dont le Maroc, éligibles au programme d’AVE.

Introduite en 2015 et rendue entièrement opérationnelle le 10 novembre 2016, l’AVE permet aux personnes éligibles de visiter le Canada en complétant un simple formulaire en ligne avant leur départ.

Une durée de validité de 5 ans

D’une durée de validité de 5 ans (ou jusqu’à l’expiration du passeport), l’AVE autorise plusieurs entrées pour le tourisme, les affaires ou le transit, à condition de ne pas dépasser 6 mois de séjour par entrée. Ne sont pas concernés par cette mesure les personnes se rendant au Canada à d’autres fins, comme le travail ou les études, qui devront toujours présenter un visa en bonne et due forme.

Cependant, la durée de séjour précise est déterminée par les agents de l’immigration au point d’entrée au Canada, et la date à laquelle le voyageur devra quitter le Canada sera indiquée sur son passeport. Les voyageurs qui souhaitent dépasser la durée autorisée peuvent demander une extension de l’AVE au moins 30 jours avant son expiration.

Lire aussi : Les Marocains peuvent désormais voyager sans visa au Canada

Pour obtenir une AVE, les citoyens éligibles doivent remplir le formulaire de demande en ligne, fournir leurs informations personnelles, les détails de leur passeport et leur adresse e-mail, et payer les frais de visa (se montant à 7 dollars canadiens) par carte bancaire.

Un délai de quelques minutes à 48 heures

Le délai de traitement de l’AVE Canada est de 24 heures et peut atteindre 48 heures après l’envoi de la demande, mais la plupart des demandes sont approuvées en quelques minutes. Dans de rares cas, le demandeur devra se rendre à un entretien et fournir des informations supplémentaires auprès de la mission diplomatique canadienne la plus proche.

Étant donné que l’AVE pour le Canada est liée au passeport du demandeur, il n’est pas nécessaire d’imprimer une copie de l’AVE approuvée. Il suffit aux demandeurs de présenter leur passeport à leur arrivée à la frontière canadienne.