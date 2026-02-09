Les éleveurs de volaille durement touchés par une pénurie d’aliments composés

Le marché des aliments composés, notamment à destination de l’activité avicole, traverse ces derniers temps une crise d’approvisionnement aiguë. Plusieurs agriculteurs et éleveurs ne parviennent plus à s’approvisionner en aliments composés auprès des entreprises spécialisées, indique le quotidien Assabah de ce mardi 10 février.

La situation, qui se répercute sur la chaîne de production et les prix, préoccupe les professionnels de l’Association nationale des producteurs de viande de volaille, qui dénoncent ce qu’ils qualifient de «manœuvres», en ce qui concerne le processus déterminant les circuits d’approvisionnement des fermes avicoles. Sur ce propos, précise Assabah, ils ont exprimé leur étonnement des déclarations de l’Association des Fabricants d’Aliments Composés (Afac), qui ont imputé les causes de cette crise aux aléas climatiques et aux perturbations météorologiques dans les ports.

Cette thèse n’aurait pas convaincu les professionnels du secteur avicole, puisque les entreprises spécialisées dans l’activité d’importation d’aliments composés ou des matières premières essentielles à leur fabrication, avaient indiqué que les stocks de sécurité de trois mois étaient pris en compte. Les professionnels du secteur avicole, déjà pénalisés par la baisse des prix de vente à la production, se demandent pour quelles raisons le stock de sécurité s’est amenuisé, provoquant une pénurie menaçant l’ensemble de la chaîne de production ce qui a placé les éleveurs à la tête de petites exploitation dans des difficultés.

Cette crise aiguë de l’approvisionnement en aliments composés, poursuit Assabah, a enjoint l’Association nationale des producteurs de viande de volaille à interpeller les autorités compétentes afin qu’une enquête soit menée, pour déterminer les causes à l’origine de cette préoccupante situation, et de prendre les mesures qui s’imposent pour sécuriser l’approvisionnement du marché local.

Dans un communiqué rendu public, indique Assabah, les éleveurs demandent aux différents intervenants, parties prenantes dans la chaîne de valeur de cette activité agricole, d’agir en urgence afin d’éviter une crise structurelle qui aura des répercussions sur le secteur, ses enjeux économiques et sa dimension sociale.