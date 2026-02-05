Economie

L’aviculture en crise: une production abondante, mais des prix en baisse et des chaînes de distribution déséquilibrées

Élevage de poussins.

Revue de presseMalgré une augmentation qualifiée d’«historique» de la production de poussins de chair et de viande blanche en 2025, l’activité avicole marocaine traverse une crise majeure. L’effondrement des prix à la production, les coûts élevés liés à l’alimentation et l’énergie, ainsi que des dysfonctionnements dans la commercialisation ont fragilisé les éleveurs tout en maintenant des prix élevés pour les consommateurs. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

La Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) avertit de la situation «préoccupante» de la production de poussins de chair et de viande blanche, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 6 février. Selon la FISA, de profondes perturbations affectent l’ensemble des maillons de la chaîne de production et de commercialisation de cette production, malgré des efforts considérables déployés par les investisseurs et les professionnels pour assurer l’abondance des produits et maintenir des prix compatibles avec le pouvoir d’achat des consommateurs.

Dans un communiqué publié le mercredi 4 février, la FISA indique que les «producteurs de poussins de chair ont accru leur niveau de production pour répondre à la demande croissante de viande blanche», une démarche proactive qui visait à prévenir toute pénurie sur le marché national et à contribuer à la stabilité des prix du poulet, considéré comme une source essentielle de protéines animales pour une large partie de la population. Ainsi, en 2025, le secteur a produit près de 10,4 millions de poussins par semaine, enregistrant une hausse d’environ 11% par rapport à 2024. La production de viande de volaille a également connu une augmentation de 14% sur la même période, témoignant des efforts des professionnels pour répondre aux besoins nationaux et absorber la pression de la demande.

Cependant, cette hausse rapide de la production a provoqué un déséquilibre majeur sur le marché, entraînant un effondrement inédit du prix des poussins. Le prix d’un poussin est tombé à environ 0,5 dirham, un niveau bien inférieur au coût de production, causant d’importantes pertes pour les producteurs et menaçant la viabilité de plusieurs unités de production, a-t-on pu lire dans Al Ahdath Al Maghribia. Les répercussions ne se limitent pas aux producteurs de poussins. Les éleveurs de poulets de chair se sont également retrouvés confrontés à des prix de vente très bas, oscillant entre 900 et 1200 dirhams le kilo de poulet vivant à la sortie des fermes, durant le dernier trimestre de 2025 et jusqu’à aujourd’hui. Cette situation résulte d’une offre excédentaire qui empêche de nombreux producteurs de couvrir leurs coûts élevés, notamment ceux liés à l’alimentation animale, à l’énergie et aux services vétérinaires, menaçant ainsi la continuité de la production et l’équilibre de l’offre à moyen terme.

Malgré cette chute drastique des prix à la production, les consommateurs finaux n’ont pas bénéficié de baisses significatives. Les prix dans les marchés demeurent relativement élevés, un phénomène attribué à des déséquilibres structurels dans le système de commercialisation de la volaille et à l’intervention d’un grand nombre d’intermédiaires entre producteurs et consommateurs, qui neutralise l’impact positif d’une baisse des prix à la source.

Les difficultés du secteur se sont encore aggravées récemment avec une crise d’approvisionnement en aliments composés. L’impossibilité de décharger les navires dans les ports de Casablanca et du Jorf Lasfar, en raison de conditions météorologiques défavorables, a entraîné une pénurie de matières premières et des interruptions dans les stocks des usines d’aliments pour animaux. Ce déficit menace l’approvisionnement des filières bovine et avicole et risque de faire grimper les coûts de production en raison de pénalités de retard, compromettant ainsi la stabilité de l’offre et des prix sur le marché, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Devant cette situation, la Fédération appelle à une instauration urgente de «mécanismes assurant l’approvisionnement régulier des usines en matières premières pour garantir les besoins en aliments composés des élevages. Elle préconise également une révision de l’organisation de la chaîne de production et de commercialisation de la viande blanche». Objectif: instaurer un équilibre entre l’offre et la demande, réguler les circuits de commercialisation, limiter la spéculation et préserver à la fois les intérêts des producteurs, le pouvoir d’achat des consommateurs et la durabilité économique et sociale de cette activité stratégique.

#aviculture#poussins#œufs#volaille#Crise#secteur primaire

