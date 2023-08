Les descendants des habitants des îles Canaries étaient d’origine marocaine, selon une étude

Une étude publiée dans la revue espagnole Nature révèle que les peuples autochtones des îles Canaries présentent une grande similitude génétique avec les populations marocaines d’il y a 5.000 ans. Les résultats obtenus en analysant les vestiges historiques et le processus de datation au carbone montrent que «les Marocains ont vécu dans les îles Canaries avant l’ère des grandes découvertes géographiques conduites par Christophe Colomb, voire avant les anciennes guerres de reconquête des royaumes espagnols et européens».

L’étude scientifique récente montre que l’identification génétique a été pratiquée sur les ossements et les restes humains de 40 individus avant qu’une équipe de chercheurs internationaux ne procède à l’analyse de l’ADN, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 25 aout.

Les résultats de ces analyses montrent que les anciens habitants des Canaries partagent la même génétique avec les habitants de l’Afrique du Nord-Ouest il y a 5000 ans. L’équipe internationale de chercheurs indique que «les Canaries constituent une nouvelle fenêtre pour étudier l’origine des habitants de l’Afrique du Nord, notamment le Maghreb Al Aksa (Maroc). Des origines qui peuvent remonter loin, bien avant la conquête musulmane».

L’analyse minutieuse de l’ADN montre que les aborigènes marocains des îles Canaries étaient le fruit d’un brassage entre les agriculteurs européens qui avaient migré vers le nord de l’Afrique, les habitants d’Afrique subsaharienne et les peuples méditerranéens qui avaient migré vers l’Afrique du nord à l’époque de l’âge du bronze et du fer.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne qu’une étude récente indique qu’il est probable que les Amazighs du Nord de l’Afrique soient l’un des principaux groupes à être arrivés aux Canaries il y a 1.000 ans. Ceux-là même qui constituent actuellement la composition des peuples autochtones de ces îles espagnoles. Cette étude a été publiée, mercredi dernier, par la revue Plos One et a été réalisée par une équipe de chercheurs de l’université américaine de Stanford et de l’université espagnole La Laguna.

Les recherches sur la culture et la composition génétique des aborigènes qui vivent dans les îles Canaries, situées au large des côtes marocaines, ont évoqué les Amazighs en leur qualité de fondateurs des groupements d’habitants dans ces îles. Mais avec l’invasion des îles par les Espagnols et le début de la culture de la canne à sucre et de la traite des esclaves, la composition génétique des aborigènes a changé dans les îles Canaries.