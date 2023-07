Les co-propriétaires d’une résidence, dont une partie a été démolie à Harhoura, accusent le promoteur d’irrégularités

Les habitants de ce complexe demande à «la justice de sévir car leur sécurité et leur vie ont été menacées et mises en danger par le président de la widadiya (Amicale de propriétaires), Abdelali Fahid, qui malgré les injonctions s’est obstiné à mettre en œuvre son projet».

«Ce promoteur qui se sent au dessus des lois a sacrifié la sécurité et mis en danger la vie de 147 familles après avoir entamé dernièrement la construction d’un troisième étage au dessus de 17 des 26 immeubles qui constituent la résidence Settat», située près de la plage Sable d’Or, a affirmé Mohamed Ali Yousfi, un des habitants du complexe, dans une déclaration pour Le360. Pourtant, avant d’entamer les travaux, une série de mises en garde a été envoyée au président de l’Amical, Abdelali Lotfi, par les tribunaux de Rabat et les autorités locales.

«Des conclusions d’un laboratoire d’analyse et d’essai agréé par l’Etat ont aussi adressé un ferme avertissement selon lequel les fondations, les poutres et les murs de ce complexe résidentiel ne pourront pas supporter la construction d’un troisième étage», a martelé Ali Yousfi. En dépit de ces mises en garde, selon lui, «le président de l’Amicale Abdelali Fahid a persisté dans son entêtement». Récemment, «à la veille des élections du 8 septembre 2021, il a démarré l’exécution du projet en édifiant un troisième étage au dessus de 8 immeubles», a déclaré Mohamed Ali Yousfi.

Outre ce dernier, d’autres habitants du complexe comme Boujamaâ Doublali et Abdelouhad Boulit, ont fourni des témoignages similaires. «Outre son arrogance, le président de cette amicale ne cessait d’adresser des menaces contre quiconque s’opposait à son projet qui aurait rapporté des millions de dirhams à son promoteur», a affirmé pour sa part, Abdelouahad Boulit. Pour illustrer la dangerosité d’un troisième étage, Abdelouahad Boulid assure avoir constaté plusieurs anomalies lors de la construction illégale. Il a cité par exemple le dangereux raccordement des poutres entre le 2ème et le 3ème étage par de simples morceaux de fer «soudés légèrement».

Alors que les autorités locales ont confirmé auprès du Le360, la version unanime des habitants du complexe, le promoteur lui, était injoignable pour donner sa version des faits. Vers la fin du mois de juin 2023, les tracks et les pelleteuses envoyés par les autorités ont procédé à la démolition totale du 3ème étage surélevé en suscitant la satisfaction des habitants. «Nous félicitons les autorités d’avoir mis fin à ce danger en démolissant le projet tout en émettant le vœu qu’on puisse organiser une assemblée générale afin de poursuivre en justice le mis en cause», a conclu Mohamed Ali Yousfi.