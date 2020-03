© Copyright : DR

L’OMS, Organisation mondiale de la santé, vient de faire passer la propagation de Covid-19 du statut d’épidémie à celui de pandémie. Qu’est ce que cela implique concrètement?

1. La différence entre épidémie et pandémie réside dans l’ampleur géographique d’une maladie infectieuse.

2. Une épidémie correspond au développement et à la propagation rapide d’une maladie contagieuse, souvent infectieuse, touchant un grand nombre de personnes, dans le cadre d’une région, d’un pays ou tout du moins, d’une zone définie.

3. La pandémie, elle, désigne la propagation mondiale d’une nouvelle maladie dans plus de deux continents. La gravité de la pandémie réside aussi dans le fait que la population n’est pas immunisée contre ce nouveau virus. Ainsi, comme l’explique l’OMS : "Si un pourcentage élevé de la population est infecté, même si la proportion des sujets infectés contractant une forme grave est faible, le nombre total des cas graves peut devenir relativement important".

4. Dans le cas d’une pandémie, comme c’est le cas du Coronavirus, il existe plusieurs foyers de contamination, ce qui accentue l’impact et la gravité. Dans le cas du coronavirus, on compte plus de 100 pays au monde touchés par le virus avec des zones à risques ou foyers, comme Singapour, la Corée du Sud et l’Italie ou encore l’Iran.

5. Une fois le stade de pandémie déclaré, cela implique que les 196 Etats membres de l’OMS doivent respecter le Règlement sanitaire international (RSI) afin de collaborer au profit de la sécurité sanitaire mondiale.

6. Comment cela se traduit-il? En renforçant de la même manière dans chaque pays les capacités en matière de détection, d'évaluation et de notification des événements de santé publique. Mais pas que… Cela implique également la commande d’un matériel adéquat pour détecter le virus, la mise en place de restrictions quant aux transports, la fermeture de lieux publics, la construction d’hôpitaux…

7. Par ailleurs, le Règlement sanitaire international implique également des mesures spécifiques aux ports, aéroports et postes-frontière, et ce afin de limiter la propagation du virus.

8. A noter qu’en 2003, bien qu’elle ait touché 26 pays, l’épidémie de SARS liée à l’apparition d’un autre coronavirus n’avait jamais été qualifiée de pandémie par l’OMS. Pourquoi? Parce que la propagation du virus avait été contenue rapidement et les cas d’infection étaient restaient concentrés dans quelques pays.

9. "Décrire la situation comme une pandémie ne change pas l'évaluation de la menace posée par ce coronavirus. Cela ne change pas ce que fait l'OMS, et cela ne change pas ce que les pays devraient faire", a déclaré le directeur général de l'OMS.

10. Plusieurs pandémies ont touché l'humanité: entre 1346 et 1350, la peste noire a entraîné la mort de plusieurs millions de morts en Europe. De 1918 à 1920, la grippe espagnole a fait 15 millions de morts en se propageant depuis la chine vers le Japon, la Russie, l'Europe et enfin, l'Amérique du Nord. Plus récemment, le Sida a infecté 40 millions de personnes. Quant à la grippe H1N1, elle avait aussi été qualifiée de pandémie par l’OMS en 2009.