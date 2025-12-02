Société

Ledda Academy 2025: lancement de la deuxième édition pour les passionnés de cuisine

Halima El Filali lors du lancement de la deuxième édition du programme, le 27 novembre 2025.

Par La Rédaction
Le 02/12/2025 à 14h31

VidéoDe retour pour une deuxième saison après une première édition réussie, la Ledda Academy relance au Maroc son programme d’accompagnement dédié aux passionnés de pâtisserie et de cuisine. Déployée à Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech et Agadir, l’édition 2025 combine perfectionnement, outils numériques et marketing digital, avec un objectif d’autonomie économique.

Après le succès de sa première édition, la Ledda Academy revient au Maroc pour sa deuxième saison. Cette initiative s’adresse à tous les passionnés de pâtisserie et de cuisine, hommes comme femmes, avec pour objectif de soutenir l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs dans le domaine de la pâtisserie.

La première édition a déjà porté ses fruits, elle a permis à plus de 150 participants de bénéficier d’un accompagnement structuré. Certains lauréats ont lancé leur propre activité ou poursuivi leurs études pour se spécialiser, tandis qu’à Casablanca, la gagnante a ouvert son service traiteur et a enregistré ses toutes premières commandes.

Lire aussi : La cuisine marocaine s’invite sur le plateau de la chaîne américaine CBS News

Portée par la signature «النجاح عندو لذة», la Ledda Academy 2025 sera déployée à Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech et Agadir. Chaque ville accueillera des sessions enrichies autour de plusieurs axes: perfectionnement des techniques de pâtisserie, apprentissage des outils numériques, gestion d’activité et promotion sur les réseaux sociaux.

La formation ne se limite pas à l’acquisition de compétences techniques. Elle aide les participants à maîtriser leur art, structurer leur projet, promouvoir leur activité et développer une présence cohérente sur les réseaux sociaux grâce à des modules de marketing digital et de branding personnel.

L’objectif est clair: permettre à chaque participant de structurer son projet, mieux positionner son offre et développer sa créativité pour répondre aux besoins du marché.

Lire aussi : La cuisine marocaine élue meilleure cuisine au monde par les utilisateurs d’Instagram: une consécration saluée par Gordon Ramsey

Cette deuxième édition met aussi l’accent sur l’impact social. Elle accompagne les jeunes talents vers l’autonomie économique et favorise leur insertion professionnelle, tout en valorisant l’initiative individuelle et la passion.

La session de lancement officielle, qui s’est tenue le 27 novembre à Casablanca en présence de la créatrice de contenu culinaire, Halima El Filali, a donné le ton d’un programme ambitieux, à la croisée de l’émancipation créative et de l’entrepreneuriat de terrain.

«À travers la Ledda Academy, nous voulons offrir bien plus qu’un simple tremplin: un cadre solide pour transformer un savoir-faire personnel en projet porteur, aligné avec les réalités du terrain et les aspirations de chacun», a déclaré Hind El Hannach, directrice du Marketing et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) chez Lesieur Cristal

Fidèle à sa raison d’être, «Servir la terre», Lesieur Cristal accompagne cette nouvelle édition avec la conviction que la réussite se construit à travers des projets collectifs et inclusifs, guidés par la passion et l’audace.

Par La Rédaction
Le 02/12/2025 à 14h31
#maroc#Cuisine marocaine#pâtisserie#ledda academy#Entrepreneuriat#Lesieur Cristal#RSE

LEs contenus liés

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

La cuisine marocaine s’invite sur le plateau de la chaîne américaine CBS News

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Les 15 ingrédients de la cuisine marocaine qui font du bien à votre santé

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Un youtubeur américain défie Gordon Ramsay: la cuisine marocaine est-elle vraiment la meilleure du monde?

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

La cuisine marocaine élue meilleure cuisine au monde par les utilisateurs d’Instagram: une consécration saluée par Gordon Ramsey

Articles les plus lus

1
Les confidences de Tahar Ben Jelloun après ses retrouvailles avec Boualem Sansal et Kamel Daoud
2
Tebboune ose tout… et c’est même à cela que l’on reconnaît les présidents faillis
3
Comment un espace vert protégé à Aïn Sebaâ s’est retrouvé aux mains d’une société immobilière? La Commune de Casablanca brise le silence
4
L’ONDA met en service «Aérobus», une navette qui relie Casablanca à l’aéroport Mohammed V pour 50 DH
5
Alger détourne une conférence africaine pour relancer son narratif perdu sur le Sahara
6
Jodie Foster, star d’Hollywood: «l’âge de la soixantaine m’a libérée et je suis tentée de tourner au Maroc»
7
L’Algérie, une fabrication coloniale: ce que révèlent les archives militaires françaises
8
Les pluies redonnent vie aux pâturages de Figuig: les éleveurs optimistes pour une saison prometteuse
Revues de presse

Voir plus