Ledda Academy 2025: lancement de la deuxième édition pour les passionnés de cuisine

Halima El Filali lors du lancement de la deuxième édition du programme, le 27 novembre 2025.

Après le succès de sa première édition, la Ledda Academy revient au Maroc pour sa deuxième saison. Cette initiative s’adresse à tous les passionnés de pâtisserie et de cuisine, hommes comme femmes, avec pour objectif de soutenir l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs dans le domaine de la pâtisserie.

La première édition a déjà porté ses fruits, elle a permis à plus de 150 participants de bénéficier d’un accompagnement structuré. Certains lauréats ont lancé leur propre activité ou poursuivi leurs études pour se spécialiser, tandis qu’à Casablanca, la gagnante a ouvert son service traiteur et a enregistré ses toutes premières commandes.

Lire aussi : La cuisine marocaine s’invite sur le plateau de la chaîne américaine CBS News

Portée par la signature «النجاح عندو لذة», la Ledda Academy 2025 sera déployée à Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech et Agadir. Chaque ville accueillera des sessions enrichies autour de plusieurs axes: perfectionnement des techniques de pâtisserie, apprentissage des outils numériques, gestion d’activité et promotion sur les réseaux sociaux.

La formation ne se limite pas à l’acquisition de compétences techniques. Elle aide les participants à maîtriser leur art, structurer leur projet, promouvoir leur activité et développer une présence cohérente sur les réseaux sociaux grâce à des modules de marketing digital et de branding personnel.

L’objectif est clair: permettre à chaque participant de structurer son projet, mieux positionner son offre et développer sa créativité pour répondre aux besoins du marché.

Lire aussi : La cuisine marocaine élue meilleure cuisine au monde par les utilisateurs d’Instagram: une consécration saluée par Gordon Ramsey

Cette deuxième édition met aussi l’accent sur l’impact social. Elle accompagne les jeunes talents vers l’autonomie économique et favorise leur insertion professionnelle, tout en valorisant l’initiative individuelle et la passion.

La session de lancement officielle, qui s’est tenue le 27 novembre à Casablanca en présence de la créatrice de contenu culinaire, Halima El Filali, a donné le ton d’un programme ambitieux, à la croisée de l’émancipation créative et de l’entrepreneuriat de terrain.

«À travers la Ledda Academy, nous voulons offrir bien plus qu’un simple tremplin: un cadre solide pour transformer un savoir-faire personnel en projet porteur, aligné avec les réalités du terrain et les aspirations de chacun», a déclaré Hind El Hannach, directrice du Marketing et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) chez Lesieur Cristal

Fidèle à sa raison d’être, «Servir la terre», Lesieur Cristal accompagne cette nouvelle édition avec la conviction que la réussite se construit à travers des projets collectifs et inclusifs, guidés par la passion et l’audace.