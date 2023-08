L’École supérieure de génie biomédical: la voie de l’excellence vers l’ingénierie de la santé

L’École supérieure de génie biomédical (ESGB) et l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé (UM6SS) considèrent leur mission citoyenne comme cruciale, s’engageant à former des ressources humaines dans le domaine de la santé. Depuis sa création en 2014, l’école a formé près de 300 ingénieurs et 200 techniciens en génie biomédical.

«L’ingénierie biomédicale ne se limite pas seulement à l’imagerie biomédicale, c’est un domaine qui est extrêmement vaste qui touche l’architecture hospitalière. Une formation purement technique de tous les équipements et de toutes les disciplines de santé, sans oublier l’intelligence artificielle et les objets connectés ou Internet of Things», affirme Narjis Jaadi, étudiante en 3ème année d’ingénierie biomédicale.

Avec son large choix de formations, l’ESGB permet de suivre des études en génie biomédical, génie bio-informatique, génie digital en santé, industrie pharmaceutique et cosmétique, maintenance et génie biomédical, logistique hospitalière, informatique décisionnelle, physique médicale, dispositifs médicaux et affaires réglementaires, Big data et intelligence artificielle, et enfin management, qualité et maintenance biomédicale.

«En explorant les différentes formations au sein de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé, j’ai eu la chance de découvrir la bio-informatique qui est la science qui a su capter mon intérêt en combinant deux domaines qui me passionnaient l’informatique et la biologie, c’est une discipline qui utilise les statistiques et la modélisation au service de la recherche en biologie», déclare pour sa part Nassim Rouayed, étudiant en 2ème année d’ingénierie bio-informatique.

Le programme d’enseignement complet de l’ESGB est enrichi par des travaux pratiques et des stages, qui préparent les étudiants à devenir des acteurs majeurs dans le domaine de l’ingénierie biomédicale. C’est un environnement d’excellence où l’apprentissage pratique et l’innovation sont les piliers de sa pédagogie.

«Intégrer l’ESGB et poursuivre des études en génie biomédical est l’une des meilleures décisions que j’ai prises. Je suis reconnaissante envers mon école de m’avoir permis de réaliser mon rêve qui est de devenir ingénieur biomédical de qualité», ajoute Narjis Jaadi. Ainsi, l’ESGB se positionne comme une école dynamique, qui prône l’excellence et inspire ses étudiants à devenir des leaders de l’avenir de la santé.