Le mariage devient-il un luxe au Maroc?

Vieillissement de la population, baisse de la natalité, recul de l’âge au mariage: depuis plusieurs années, les signaux démographiques se multiplient et nourrissent les inquiétudes. Le mariage serait-il en train de perdre de sa centralité? Devient-il un luxe que tous ne peuvent plus se permettre? Faut-il revoir les priorités, simplifier les cérémonies, repenser le modèle familial? Derrière ces interrogations, une réalité plus nuancée se dessine: le mariage ne disparaît pas, mais il commence, brique par brique, à changer de forme et de sens.

Les chiffres confirment une mutation. Le taux de célibat définitif est passé de 5,9% en 2014 à 9,4% en 2024, atteignant 11,1% chez les femmes et 10,3% en milieu urbain. Sur le long terme, l’âge moyen au premier mariage avait fortement augmenté, de moins de 20 ans dans les années 1960 à plus de 26 ans autour de 2010, avant de connaître récemment un léger infléchissement, s’établissant à 24,6 ans pour les femmes en 2024 contre 25,7 ans dix ans plus tôt. Des chiffres qui traduisent moins un rejet de l’institution qu’une recomposition progressive de ses conditions d’accès.

Pour Soumaya Naamane Guessous, sociologue, universitaire et écrivaine, la première transformation est celle du choix. «On tend de plus en plus vers cette individualité au niveau des mariages, dans la mesure où les hommes et les femmes ont des conditions pour le choix du conjoint. Avant, c’était les familles qui mariaient.» Le mariage n’est plus prioritairement une alliance entre clans. «La décision et le choix n’appartiennent plus forcément aux familles», insiste-t-elle. Les jeunes recherchent un profil particulier, une compatibilité, un projet commun.

Mais cette individualisation n’efface pas la pression sociale. «Elle est forte. Elle est toujours forte.» Si les hommes bénéficient encore d’une certaine tolérance temporelle, les femmes restent davantage soumises à l’injonction matrimoniale. La société continue d’imposer un calendrier implicite, fait de remarques, d’attentes, de comparaisons silencieuses. Le mariage demeure un horizon attendu, presque obligatoire.

Lire aussi : Le mariage, remède contre la misère?

Ce qui a évolué, en revanche, c’est l’ampleur des attentes matérielles. «Les dépenses liées au mariage sont devenues un marqueur de statut social. Complètement.» Là où les cérémonies étaient autrefois plus simples, l’ostentation s’est installée. Location de salle, traiteur facturé à la table, orchestre ou DJ, animations, neggafa, maquilleuse, tenues multiples, décorations, invitations: la liste des postes de dépense s’allonge. À cela s’ajoutent souvent la dot, l’ameublement et l’équipement du foyer, désormais pensés dans une logique de confort immédiat et complet.

«Avant, on n’était pas dans ce luxe», observe Soumaya Naamane Guessous. Aujourd’hui, «quand on calcule, c’est vertigineux». En ligne, les témoignages abondent: même les mariages qualifiés de “petits” dépassent souvent les 100.000 dirhams, sans compter le logement. Le couple commence alors sa vie commune «non pas à zéro, mais à moins cent», alourdi par l’endettement.

Peut-on pour autant établir un lien direct entre cette inflation et la baisse de la natalité? Les données ne permettent pas de conclure mécaniquement. Mais la charge financière peut agir comme un frein psychologique et pratique. «Complètement. La charge financière peut retarder ou freiner la décision de se marier et d’avoir des enfants.» Les hommes, explique-t-elle, anticipent désormais le coût futur des enfants, notamment la scolarisation. «Beaucoup vont vous dire: “Je ne suis pas encore prêt.”» La prudence s’étend à la parentalité elle-même.

Car le nombre d’enfants par femme diminue et certains couples envisagent même de ne pas en avoir. «Les femmes ont compris qu’enfanter n’était pas leur destinée», analyse la sociologue. Aspirations professionnelles, quête d’épanouissement personnel, souci de l’image renforcé par les réseaux sociaux: les priorités se diversifient. La maternité devient un choix réfléchi, négocié au sein du couple et non une évidence.

Le tribunal familial

Face à ces contraintes, des alternatives émergent: cérémonies restreintes, acte de mariage sans faste. «C’est raisonnable. C’est quelque chose de raisonnable qui se fait de plus en plus, mais ce n’est pas général.» La résistance vient souvent des familles. «Dès que les mères interviennent, le couple passe au second plan», confie-t-elle. L’événement reste collectif, soumis au regard social.

Paradoxalement, alors que le discours contemporain valorise l’autonomie individuelle, le mariage demeure chargé d’attentes collectives fortes. On revendique la modernité, mais on continue d’exiger des marqueurs traditionnels: capacité financière masculine, respect des codes cérémoniels, validation familiale. La modernité affichée cohabite avec des normes persistantes. Dans ce sens, le mariage devient un espace de tension: il doit incarner à la fois l’émancipation et la conformité. Être libre, mais respectable. Être moderne, sans rompre.

Alors, le mariage devient-il réellement un luxe? «Il devient un luxe quand on en fait un luxe», tranche Soumaya Naamane Guessous. L’institution en elle-même n’est pas inaccessible, c’est l’exhibition sociale qui en renchérit le coût. À force de vouloir afficher une prospérité parfois simulée, le mariage se charge d’un poids symbolique et financier qui en complique l’accès.

Le mariage marocain se trouve à la croisée des chemins. Il ne disparaît pas, mais il exige désormais une négociation permanente avec soi-même, avec sa famille et avec la réalité budgétaire.