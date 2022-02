© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Un mécène a mis à la disposition de la ville de Casablanca un terrain de 100 hectares pour la construction d'un nouveau cimetière «Al Ihssane», dans la commune «Ataaadod». C'est ce qu'explique Ahmed Brija, président de la commission des équipements et des services au Conseil de la ville de Casablanca dans une déclaration pour Le360.

Un nouveau cimetière va bientôt voir le jour à Casablanca. Un terrain de 100 hectares a été mis à disposition par un mécène de la ville pour la construction d'un cimetière qui portera le nom «Al Ihssane».

C’est ce qu’explique Ahmed Brija, président de la commission des équipements et des services au conseil de la ville de Casablanca dans une déclaration pour Le360 en marge de la session ordinaire du conseil, ce vendredi 18 février.

«Les cimetières Al Ghofrane et Errahma ont été créés dans les années 80 et ils étaient réglementés par l’ancienne loi des communes. Aujourd’hui, il y a une nouvelle commune appelée «Taaadod» et dans laquelle sera construit le cimetière Al Ihssane», déclare cet élu de Casablanca.

Ahmed Brija souligne que le cimetière Al Ghofrane, proche de la saturation, peut supporter jusqu’à un an d’enterrement à hauteur de 40 décès par jour.

Le président de la commission des équipements et des services au conseil de la ville de Casablanca souligne qu’un cadre juridique sera créé pour la gestion du cimetière Al Ihssane.

A noter que le conseil de la ville de Casablanca contribue à hauteur de 10 millions de dirhams annuellement pour financer les équipements, les bâtiments, la clôtures et les différents espaces du cimetière.