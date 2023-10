Le Centre psychiatrique universitaire l’Eucalyptus organise mardi prochain une conférence sur la santé mentale

Le Centre psychiatrique universitaire l’Eucalyptus, qui a ouvert ses portes le 2 octobre 2023, est une structure de soins rattachée à l’hôpital universitaire international Mohammed VI, relevant de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé. Il a pour mission de prodiguer des soins à la pointe des avancées scientifiques dans le domaine de la santé mentale.

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le Centre psychiatrique universitaire l’Eucalyptus organise le 10 Octobre 2023, une conférence inaugurale autour du thème : «La santé mentale au cœur d’un écosystème hospitalo-universitaire: enjeux de soins et de formation». Cet événement, qui se tiendra à 14h00 au Centre psychiatrique universitaire l’Eucalyptus à Bouskoura, réunira des experts de la santé en général et de la santé mentale en particulier, et sera l’occasion d’aborder différents volets de la santé mentale.

Le programme s’articulera autour des 3 interventions principalement, à savoir:

-L’importance de la santé mentale au sein d’un environnement hospitalo-universitaire par Pr. Roukaya Benjelloun, professeur agrégée en psychiatrie.

-Les dernières avancées sur les troubles des usages des substances par Pr. Elkhansa Layoussifi, professeur-assistant en psychiatrie.

-État des lieux de la situation actuelle de la santé mentale chez les enfants et les adolescents par Pr. Youssef Housni Ouazzani Touhami, professeur-assistant en psychiatrie.

Il est à rappeler que le Centre psychiatrique universitaire l’Eucalyptus se consacre à fournir des soins d’excellence, en se conformant aux dernières recommandations émanant des sociétés savantes. Son offre de soins s’adapte à chaque patient, qu’il soit enfant, adolescent, jeune adulte ou senior. Chaque prise en charge prend la forme d’un projet de soins personnalisé, élaboré en fonction des particularités de chaque patient et soumis à une analyse et discussion au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Lire aussi : L’Hôpital universitaire international Mohammed VI célèbre la Journée internationale de l’infirmier

En effet, l’offre de soins complète du Centre psychiatrique universitaire l’Eucalyptus répond aux besoins des patients à travers:

-Des consultations en ambulatoire pour assurer un suivi régulier et personnalisé des patients.

-Une attention particulière aux besoins spécifiques des enfants et des adolescents, en offrant des consultations adaptées à leur âge et à leurs besoins.

-Des consultations dédiées aux adultes, permettant ainsi de résoudre différents problèmes liés à leur santé mentale.

L’équipe, à la fois universitaire et multidisciplinaire, se compose d’enseignants en psychiatrie, de psychiatres expérimentés, de psychologues, de pédopsychiatres, d’infirmiers, ainsi que d’autres professionnels de la santé mentale, tels que psychomotriciens, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et orthophonistes.

Par ailleurs, le centre est équipé de 53 chambres et suites réparties sur trois étages, garantissant une prise en charge hospitalière complète et adaptée aux besoins individuels.

Il offre un environnement respectueux et à l’écoute des besoins des patients, veillant à leurs bien-être et confort tout au long de leur parcours de soins.