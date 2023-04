Laâyoune: les urgentistes en première ligne pendant le ftour

En ce ramadan, le service d’urgence de l’hôpital Moulay Hassane Ben Mehdi de Laâyoune est autant mobilisé que le reste de l’année. Malgré les longues heures de travail sans pause, les médecins et les infirmiers urgentistes restent dévoués à leur mission de soins et mettent tout en œuvre pour répondre aux besoins de leurs patients. Ils n’hésitent pas à sacrifier leur propre rupture du jeûne pour soigner tout malade ou blessé arrivé dans leur service.

«Notre équipe est entièrement dédiée à nos patients. Nous sommes là pour eux 24h/24h, avec une présence permanente du personnel urgentiste, afin de répondre à tout besoin urgent. Notre équipe fait tout son possible pour prodiguer les meilleurs soins aux personnes admises à l’hôpital», fait savoir Mohamed Oungir, chef du service.

«Notre équipe travaille avec passion et abnégation, sachant que chaque minute compte pour sauver une vie ou soulager la douleur d’un patient», poursuit-il.

Pour sa part, Omar Ould Benyaich, médecin urgentiste, signale que ce mois de ramadan est particulièrement intense pour son équipe. «Les soirées sont rythmées par l’arrivée constante de patients. Nous recevons beaucoup plus de personnes en détresse médicale que d’habitude, notamment pour des troubles gastro-intestinaux ou des chutes de tension. Il y a également des patients diabétiques ou des victimes d’accidents», témoigne-t-il.

«Nous donnons toujours la priorité aux personnes qui ont besoin de soins d’urgence. Nous les traitons avec professionnalisme, les suivons et les accompagnons tout au long de leur traitement», ajoute-t-il.

Et de poursuivre: «Il nous arrive souvent de passer des gardes sans manger le moindre aliment, mais cela ne nous dérange pas. Nous faisons notre travail avec passion et engagement. Nous sommes convaincus que la santé de nos patients est notre priorité absolue».

«Nous sommes déterminés à offrir à nos patients les meilleurs soins possibles. Nous sommes conscients que leur santé est primordiale, et nous faisons tout notre possible pour leur assurer un traitement adéquat et un suivi approprié», indique, de son côté, Mohamed Frissen, infirmier urgentiste.

Les médecins urgentistes de Laâyoune sont animés par un engagement total envers leur mission, même si cela implique des sacrifices. Pour eux, rien n’est plus important que la santé de leurs patients. Ils travaillent sans relâche, confrontés à un rythme effréné, mais leur détermination à prodiguer des soins de qualité reste inébranlable.