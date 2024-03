Laâyoune: les autorités enlèvent les véhicules abandonnés dans les rues

L’image habituelle d’épaves de véhicules abandonnés dans les rues de Laâyoune fera bientôt partie du passé. Le Conseil de la Ville a en effet récemment entrepris une vaste opération de libération du domaine public.

Selon Al Akhbar de ce jeudi 21 mars 2024, le Conseil de la ville a décidé d’enlever toutes les voitures, les camions et autres véhicules abandonnés par leur propriétaire dans les artères, les places et les parkings publics de Laâyoune.

Des dépanneuses sont mobilisées pour cette opération, et des véhicules ou des épaves de véhicules enlevés sont déposés à la fourrière municipale.

Cette initiative, explique le quotidien, est motivée par le risque, à la fois sanitaire et environnemental que représentent ces épaves, qui nuisent aussi, accessoirement, à la circulation, et offrent un spectacle affligeant dans la ville.

L’opération, menée en concertation et en coordination avec les autorités locales, a été lancée après que la commune se soit adressée à la population locale dans un avis public, invitant les propriétaires de ces véhicules abandonnés dans les rues à les enlever.

La commune leur a donné un délai pour ce faire. Dans le cas contraire, ils sont amenés à aller les chercher à la fourrière municipale, contre le fait de s’acquitter du paiement d’une amende, et éventuellement des frais de remorquage.

Passé ce délai, les services de la commune ont donc entrepris d’enlever ces véhicules, en application d’un arrêté municipal rendu le 23 août 2023.

Selon ce texte de loi, tout véhicule abandonné par son propriétaire dans la rue pendant une longue durée est considéré en infraction au code de la circulation.

Il revient par la suite à la Commune de l’enlever pour le parquer à la fourrière, dans le cadre des dispositions de l’article 100 de la loi organique 113.14, relative aux Conseils communaux.

Cet article de loi, souligne le quotidien, mentionne le fait que la Commune exerce le droit de faire intervenir la police administrative, pour enjoindre ou interdire ce qui pourrait porter préjudice à la population, en ce qui concerne l’hygiène, la salubrité, la tranquillité publique et la sûreté des passages.

De même, la Commune est habilitée à prendre les mesures nécessaires, à même d’assurer la sûreté des passages dans les voies à usage public, de veiller à leur nettoiement, à leur éclairage et à l’enlèvement de tout encombrement.

Selon Al Akhbar, certains habitants de Laâyoune abandonnent sciemment leurs anciennes voitures ou camions devant leurs maisons, dans plusieurs artères et places publiques de la ville, ce qui complique la circulation dans ces artères. La commune est, par ailleurs, responsable de l’organisation de la circulation et du stationnement dans les voies publiques, et se doit donc d’assurer la commodité du passage dans ces voies.

Autre conséquence de ces nuisances, qui entravent la circulation dans Laâyoune: ces épaves deviennent parfois des refuges pour les sans-abri.