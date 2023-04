Laâyoune: coup d’envoi de la 9e édition du Forum du Sud pour l’orientation scolaire et professionnelle

Des étudiantes échangent avec des exposants lors de la 9e édition du Forum du Sud pour l’orientation scolaire et professionnelle, organisé les 27 et 28 avril 2023 au Palais des congrès de Laâyoune.

Organisée les 27 et 28 avril 2023 à Laâyoune, sous le thème «Vers l’amélioration des rôles de l’orientation, pour augmenter les chances de réussite scolaire et professionnelle», la 9e édition du Forum du Sud pour l’orientation scolaire et professionnelle vise à fournir aux élèves des informations leur permettant une meilleure orientation.

Dans une déclaration à la presse, la présidente du Centre régional d’orientation scolaire et professionnelle, Saidia Hassak, a indiqué que ce forum tend à aider les élèves dans le choix des études et des carrières, à travers notamment des rencontres directes avec des experts en la matière.

La responsable a expliqué que cette édition, qui connaît la participation d’environ 40 stands représentant les offices nationaux, les universités et les écoles supérieures et professionnelles, entend attirer environ 20.000 visiteurs.

L’événement intervient aussi en application de la feuille de route 2022-2026 pour la réforme du système de l’éducation nationale, notamment le quatrième engagement relatif à l’orientation, visant à consolider l’approche de proximité et l’échange direct avec les élèves, a-t-elle fait savoir.

Pour sa part, Mohammed Mbarek Hellab, enseignant, a relevé qu’il est essentiel de fournir aux élèves les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées quant à leur avenir, et ce forum offre une opportunité unique de rencontrer des professionnels de l’éducation et de la formation professionnelle.

«Je pense que c’est également une excellente initiative pour promouvoir l’approche de proximité et les échanges directs avec les élèves afin de les aider à réussir dans leurs études et leur future vie professionnelle», a-t-il ajouté.

Lors de cette manifestation, les exposants présentent des supports de communication regroupant des fiches techniques des établissements de formation, ainsi que les dates des concours dans les grandes écoles.