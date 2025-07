La rougeole fait son retour au Maroc, Larache lourdement impactée

Dans un contexte marqué par une hausse alarmante des cas de rougeole dans la province de Larache, le ministère de la Santé a dépêché, ces derniers jours, une commission centrale afin d’évaluer la situation sur le terrain, rapporte Al Akhbar dans son édition du jeudi 3 juillet. Cette mobilisation fait suite à la crainte d’une propagation rapide de l’épidémie, notamment parmi les enfants non vaccinés, et d’une surcharge imminente des structures de soins locales, déjà fragilisées, en particulier dans les milieux ruraux et semi-urbains.

Selon des sources citées par le quotidien, cette mission ministérielle vise à renforcer la présence médicale sur place, à doter les équipes de terrain d’outils de suivi et d’intervention rapide pour endiguer la progression du virus. Toutefois, les autorités sanitaires locales doivent faire face à une pénurie préoccupante de traitements, notamment en vitamine A, complément essentiel dans la gestion clinique des cas de rougeole. Cette carence, due à une demande exponentielle, a mis à mal les centres de santé déjà éprouvés.

Les équipes médicales de Larache ont lancé des opérations de confinement ciblé et de suivi des patients afin de limiter la contagion, notamment dans les quartiers résidentiels. La situation fait écho à celle vécue récemment à Tanger, où une flambée similaire de rougeole avait été enregistrée, suscitant l’inquiétude des observateurs et la crainte d’un scénario identique à Larache.

Dans ce contexte, un groupe parlementaire a interpellé les autorités compétentes, réclamant des éclaircissements sur la gestion du dossier, les raisons du silence prolongé autour de cette crise et les mesures concrètes envisagées pour limiter l’expansion de la maladie.

Chefchaouen, autre ville du nord du pays, n’a pas été épargnée ces derniers mois: une flambée similaire y a provoqué la mort d’une fillette dans la commune de Tamrout, suscitant un vif émoi, notamment dans les zones reculées dépourvues d’infrastructures médicales adéquates. Face à cette situation, les élus appellent à une réponse gouvernementale ferme et immédiate: intensification des campagnes de vaccination, renforcement des effectifs médicaux, approvisionnement en médicaments essentiels, et garantie de l’accès aux soins pour les populations les plus vulnérables.