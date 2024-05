La restauration de la mosquée de Tinmel en partie confiée à un architecte italien

Plus de huit mois après le terrible tremblement de terre d’Al Haouz, les travaux de reconstruction et de réhabilitation de la célèbre mosquée de Tinmel verront la participation de l’architecte italien Aldo Giorgio Pezzi, qui a vu le jour et grandi au Royaume. Ce fin connaisseur du Maroc sera chargé de coordonner l’assistance technique pour la restauration de l’édifice, révèle la presse italienne.

«La surintendance de l’archéologie, des beaux-arts et du paysage des provinces de Chieti et Pescara s’envole pour le Maroc afin de restaurer la mosquée de Tinmel. La prestigieuse mission a été confiée à son architecte officiel Aldo Giorgio Pezzi», fait valoir la même source.

Lire aussi : Séisme. La mosquée de Tinmel construite au 12ème siècle à Talat N’Yaqoub démolie, l’heure est au bilan

En octobre 2023, ajoute la surintendance, «le ministère des Habous et des Affaires islamiques avait demandé et obtenu la présence d’un expert italien au sein du ministère de la Culture pour une première évaluation conjointe des dégâts et pour partager, avec les responsables de la Direction des mosquées, les stratégies d’intervention ultérieures».

Le choix s’était alors porté sur l’architecte Aldo Giorgio Pezzi, qui avait déjà travaillé comme professeur de restauration à l’Académie des arts traditionnels basée à Casablanca.

Lire aussi : Réhabilitation de la mosquée de Tinmel: Ahmed Toufiq et Mohamed Mehdi Bensaid s’enquièrent de l’état d’avancement du projet

Les trois missions effectuées jusqu’à présent ont été réalisées en octobre, novembre et janvier par l’architecte Pezzi lui-même et ont permis de partager les mesures provisoires de sécurisation de la mosquée et de récupération des décombres, ainsi que d’esquisser des stratégies pour la restauration globale du monument.