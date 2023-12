La CNSS prête à assurer la couverture médicale des préposés religieux

«En application des Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et dans le cadre du Dahir 1.14.104 du 20 mai 2014 portant organisation des missions des préposés religieux et détermination de leurs statuts, le conseil de gouvernement a adopté le 14 décembre 2023 un décret portant sur l’accès des préposés religieux à la protection sociale», a indiqué le ministère des Habous et des Affaires islamiques dans un communiqué.

Ce texte, a-t-il ajouté, a été élaboré en coordination avec les ministères des Habous et des Affaires islamiques, de l’Économie et des finances, de la Santé et de la protection sociale ainsi que le ministère délégué chargé du Budget.

En effet, la CNSS sera à partir de 2024 l’organisme chargé de la gestion de la couverture médicale de base pour le compte des préposés religieux, au lieu d’une compagnie d’assurance privée, précise le ministère qui prendra en charge leurs cotisations mensuelles ainsi que les démarches de leur inscription, afin qu’ils puissent bénéficier des avantages offerts dans le cadre du chantier de la protection sociale.

Les préposés religieux pourront aussi, dès l’exercice 2025, adhérer au régime de retraite de la CNSS, ajoute le communiqué, notant que ceux-ci vont pouvoir préserver leurs acquis en souscrivant à une nouvelle compagnie d’assurance de sorte à leur permettre de bénéficier d’une couverture médicale complémentaire.

Le ministère a relevé dans ce cadre que les préposés religieux en situation d’invalidité et les veuves qui ne peuvent pas intégrer la CNSS verront leur inscription transférée vers une société privée d’assurance afin qu’ils bénéficient à la fois de la couverture médicale de base et celle complémentaire.

À cet égard, une vaste compagne de sensibilisation sera organisée en vue de clarifier les nouveautés à ce sujet et de répondre aux questions de cette catégorie.