Khemisset déclare la guerre à l’occupation illégale du domaine public

Une vaste campagne de lutte contre l’occupation illégale et l’exploitation anarchique de l’espace public a été lancée dernièrement dans la province de Khemisset. En effet, les autorités compétentes ont mobilisé les moyens humains et matériels pour mener à bien cette initiative, qui vise à réhabiliter l’espace public et mettre un terme à toutes les pratiques qui souillent l’image de la ville.

Cette campagne, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 3 juin, a démarré dans le quartier Choumour, connu pour une anarchie marquante sur les trottoirs, en plus de l’exploitation illégale du domaine public.

Ainsi, tous les contrevenants ont été rappelés à l’ordre, libérant l’espace public et aérant les voies qui étaient complètement étouffées par cette situation, indiquent les sources du quotidien.

Les mêmes sources précisent que les autorités locales, les services de police, les éléments de la protection civile et de la police administrative relevant des services communaux, ainsi que les forces auxiliaires, étaient mobilisés sur les lieux pour assurer le bon déroulement de la campagne, saluée par les habitants de la ville et les différentes composantes de la société civile. En effet, plusieurs voix dans la ville ont exprimé leur satisfaction à propos de cette campagne, qui devrait être régulière, font remarquer les mêmes sources.

L’objectif de cette initiative, souligne Assabah, est de réhabiliter le domaine public et d’asseoir le principe d’égalité en matière d’utilisation des trottoirs et d’exploitation légale de l’espace public, en harmonie avec les attentes de la population locale.