Kénitra: la commune réfute tout problème de ramassage des déchets ménagers

Le président de la Commune de Kénitra, Anas Bouanani a expliqué dans une déclaration pour Le360 que «les allégations selon lesquelles la ville croule depuis quelques jours sous les déchets sont fausses et infondées». Le maire a expliqué que les partisans de l’ancien conseil communal n’ont cessé, ces derniers jours, de propager un supposé entassement des ordures dans les rues et les quartiers de la ville. «Or, a-t-il ajouté, la réalité prouve le contraire. Les ramassages des déchets sont réguliers, les rues sont nettoyées et il n’y a aucun d’entassement d’ordures», a martelé le maire avant de dénoncer ce qu’il a qualifié de «campagne de dénigrement orchestrée pour nuire aux actions de l’actuel bureau RNIste de Kénitra».

Le samedi 26 août, la caméra dépêchée par Le360 a parcouru plusieurs rues et artères de la ville, où elle a constaté une situation normale: des conteneurs d’ordure vides et des services de nettoyage qui s’activent pour assurer le ramassage des déchets.

Des opérateurs de la société de ramassage locale ont à leur tour démenti l’existence d’un quelconque problème lié au ramassage des ordures domestiques. Pour autant, le président du conseil communal n’a pas écarté que des dysfonctionnements aient pu survenir récemment, dus au fait le contrat liant la société délégataire à la mairie soit arrivé à son terme il y a quelques semaines, mais jamais au point d’occasionner l’amoncellement d’ordures ménagères partout dans la ville sur une longue période.

Certaines images montrant des amas de déchets ont circulé sur les réseaux sociaux, sans que l’on en connaisse l’origine et l’ampleur. «Nous avons prolongé de six mois le contrat de concession jusqu’en décembre afin que la société actuelle continue la mission de ramassage des déchets et de préparer un nouvel appel d’offres pour la prochaine période», a expliqué le maire Anas Bouanani. Comptant environ un demi-million d’habitants, la ville de Kénitra est considérée comme un important pôle économique et social au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra.