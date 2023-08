Marrakech: en colère, les habitants dénoncent la remise en service de la décharge de Harbile

Il y a quelques mois, les habitants des communes de Tamansourt et Azzouzia à Marrakech ont été surpris par la remise en service d’une partie de l’ancienne décharge de Harbile, fermée et remplacée en 2019 par le centre d’enfouissement et de revalorisation des déchets d’El Mnabha à 35 km de la ville ocre.

«C’est un véritable drame écologique qu’on vit au quotidien. Cette décharge est censée être à l’arrêt depuis longtemps, mais on a été surpris dernièrement par sa remise en service. Une grande quantité de déchets est jetée et incinérée chaque jour devant le silence des responsables de la commune», regrette Hassan Khayali, acteur associatif dans la ville.

Au-delà de la nuisance olfactive et de la pollution de l’air, la décharge de Harbile empêche le développement économique de la région, plusieurs unités de production ayant fermé à cause des mauvaises conditions sanitaires.

«Cette décharge entrave les investissements dans la région, personne ne veut travailler à proximité, même les habitants cherchent à vendre leurs biens», précise Hassan Khayali.

De son côté, Badr Eddine El Mihaoui, un autre acteur associatif dans la région, appelle à «suspendre totalement les activités dans cette décharge, notamment l’incinération des déchets qui rend l’air toxique et déplacer les déchets entassés vers la nouvelle décharge d’El Mnabha».

Pour rappel, le centre d’enfouissement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés d’El Mnabha à été inauguré en janvier 2019, pour un investissement de 131 millions de dirhams. Ce centre dispose d’une capacité d’accueil et de traitement de 900 tonnes de déchets quotidiennement.